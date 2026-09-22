Recorrido por el entorno de Trasalba para conocer mejor a Otero Pedrayo

Actividad “Explorando Trasalba”, una ruta de unos 10 kilómetros por el entorno de la Casa Museo Otero Pedrayo, que tendrá lugar el 4 de octubre. El plazo de inscripción está abierto y debe realizarse antes del próximo martes, día 29. Tiene un precio de 12 euros por persona y puede formalizarse en el correo fundacion.otero.pedrayo@gmail.com o por Whatsapp en el 638 189 739. Durante el recorrido, los participantes contarán con las explicaciones de la profesora y secretaria de la Fundación Otero Pedrayo, Patricia Arias, sobre los lugares que visiten.