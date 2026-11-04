TEATRO PRINCIPAL
Representación teatral de “Insurrection”
TEATRO PRINCIPAL
Detalles del evento
El Aula de Teatro del Campus “Maricastaña” termina la gira internacional de “Insurrection” en el Teatro Principal de Ourense. La obra, inspirada en “Rebelión en la Granja” de George Orwell, plantea un conflicto entre la utopía y la distopía a través de la historia de un grupo de trabajadores oprimidos por su jefe. La entrada será gratuita para la comunidad universitaria.
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