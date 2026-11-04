Representación teatral de “Insurrection”

TEATRO PRINCIPAL

04 nov

Detalles del evento

Teatro Principal, Ourense
4 nov
20:00H
Presencial
Insurrection.
Representación teatral de “Insurrection” | La Región

El Aula de Teatro del Campus “Maricastaña” termina la gira internacional de “Insurrection” en el Teatro Principal de Ourense. La obra, inspirada en “Rebelión en la Granja” de George Orwell, plantea un conflicto entre la utopía y la distopía a través de la historia de un grupo de trabajadores oprimidos por su jefe. La entrada será gratuita para la comunidad universitaria.

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