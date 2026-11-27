FERIA TRADICIONAL
Ribadavia inaugura la Navidad con artesanía, “saberes y sabores”
FERIA TRADICIONAL
Detalles del evento
Artesanía de Galicia organiza un año más el evento “Artesanía saber e sabor”, una feria de venta al público los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas. El mercado, ubicado en la iglesia de A Magdalena, contará con diez puestos destinados a expositores de productos artesanos. De forma paralela, vecinos y visitantes podrán disfrutar en las calles del casco histórico de puestos de Artesanía Alimentaria, talleres y otras propuestas culturales variadas.
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