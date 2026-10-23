Noite Meiga 2026 de Ribadavia: Programa y actividades

Ribadavia se prepara para vivir una de sus noches más misteriosas con la celebración de la Noite Meiga, una fiesta inspirada en el Samaín que llenará el casco histórico de criaturas fantásticas, música, espectáculos y actividades para todas las edades. El sábado 31 de octubre, el municipio ourensano combinará el tradicional Desfile Meigo con un mercado temático, una pasaje del terror, actuaciones musicales y la popular queimada para despedir la noche.

Dos días llenos de actividades que mezclan terror, ocio y desfiles.Estas se repartirán por el casco histórico, la Praza Maior, la rúa Progreso, la Igrexa da Madalena y el Castelo dos Sarmiento.

Programa:

Viernes 30 de octubre

16:00, 17:45, 19:45 y 21:30 horas: pases del Escape Hall O Roubo da Coroa, en la Igrexa da Madalena. Entrada: 15 euros.

Sábado 31 de octubre

17:00 horas: apertura del Mercado Meigo en la rúa Progreso y actividades infantiles en la Praza Maior, con la Escola de Feiticeiras/os, la Procura Meiga y personajes fantásticos.

18:00 horas: espectáculo itinerante A Marcha dos Esqueletos.

18:30 horas: espectáculo del Mago Xulio Merino en el Auditorio de la Casa da Cultura. Entrada: 3 euros.

19:00 horas: actuación de las Pandereteiras da Istoria en la Praza Maior.

20:00 horas: salida del Desfile Meigo desde la Ponte de San Francisco. A esa misma hora abre la pasaje del terror As Sombras da Istoria, en el Castelo dos Sarmiento. Entrada: 7 euros, recomendada para mayores de 12 años.

20:50 horas: Danza Donas sen Cabaleiros.

21:00 horas: concierto de Festicultores en la Praza Maior.

22:15 horas: espectáculo visual y de fuego Fulgor en la fachada del castillo.

23:00 horas: recorrido de los Tabaleiros da Istoria y Alerta Zombi.

23:15 horas: segundo pase de Festicultores.

00:30 horas: queimada con As Lajartas, en el recorrido desde la Madalena hasta el castillo.

01:00 horas: fin de fiesta con DJ Meneo en el Club Artístico.

Exposiciones: Del 26 de octubre al 1 de noviembre, la Praza de Abastos acogerá una exposición de cabazas decoradas por escolares. El Café Bar Aljama mostrará también los carteles participantes en el concurso de esta edición.

Entradas e información: Las entradas del Escape Hall cuestan 15 euros y las de la pasaje del terror, 7 euros. El espectáculo del mago tiene un precio de 3 euros. Consulta la disponibilidad y los detalles en la web oficial de la Noite Meiga.