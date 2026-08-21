Ritmo y salud al aire libre con una sesión de zumba en Entrimo.

XINZO DE LIMIA
Festa do Esquecemento 2026
+DEPORTE
Detalles del evento
Las actividades deportivas de este verano impulsadas por el programa +Deporte La Región afrontan los últimos días del mes de agosto con una intensa programación. Esta tarde se trasladan hasta Entrimo, con una propuesta saludable y llena de energía a través de una sesión de zumba al aire libre para mejorar el bienestar físico y ofrecer un espacio de convivencia para todas las edades. Las clases, diseñadas para todos los niveles, combinan ritmos latinos con ejercicios aeróbicos. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través del enlace pressclub.laregion.es.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
XINZO DE LIMIA
Festa do Esquecemento 2026
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, viernes 21 de agosto?
Lo último
SIN SERVICIO DE SOCORRISMO
Muere una mujer de 68 años tras sufrir una indisposición en la playa de Lago, en Camariñas
GRAN ACTIVIDAD SÍSMICA
Granada vuelve a temblar con cinco nuevos terremotos, dos sentidos por la población