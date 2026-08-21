Ritmo y salud al aire libre con una sesión de zumba en Entrimo.

Las actividades deportivas de este verano impulsadas por el programa +Deporte La Región afrontan los últimos días del mes de agosto con una intensa programación. Esta tarde se trasladan hasta Entrimo, con una propuesta saludable y llena de energía a través de una sesión de zumba al aire libre para mejorar el bienestar físico y ofrecer un espacio de convivencia para todas las edades. Las clases, diseñadas para todos los niveles, combinan ritmos latinos con ejercicios aeróbicos. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través del enlace pressclub.laregion.es.