Rock con retranca: distiNtos lleva su directo irreverente al Ceres de Ourense

ROCK EN DIRECTO

11 sep

Detalles del evento

Ceres 1894, Ourense
11 sep
21:00H
Presencial
Distintos.
Rock con retranca: distiNtos lleva su directo irreverente al Ceres de Ourense | La Región

El Ceres 1894 de Ourense acoge un concierto de distiNtos, un grupo que combina rock, poesía y retranca en una propuesta con personalidad propia.

Con formato de power trío, la banda reúne a un guitarrista, un batería y un bajista y cantante de marcado carácter teatral. Su música se adentra en un punk progresivo, irreverente y sardónico, con letras y una actitud que hacen de la retranca parte esencial del espectáculo.

El concierto comenzará a las 21:00 horas y tendrá entrada libre.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats