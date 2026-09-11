Rock con retranca: distiNtos lleva su directo irreverente al Ceres de Ourense
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Detalles del evento
El Ceres 1894 de Ourense acoge un concierto de distiNtos, un grupo que combina rock, poesía y retranca en una propuesta con personalidad propia.
Con formato de power trío, la banda reúne a un guitarrista, un batería y un bajista y cantante de marcado carácter teatral. Su música se adentra en un punk progresivo, irreverente y sardónico, con letras y una actitud que hacen de la retranca parte esencial del espectáculo.
El concierto comenzará a las 21:00 horas y tendrá entrada libre.
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