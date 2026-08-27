Romaría Ponte Farruca 2026
LAZA
28 ago
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30 ago
Detalles del evento
Laza
28 ago - 30 ago
Presencial
Laza celebra este fin de semana la Romaría Ponte Farruca con una completa programación que combina música contemporánea, artesanía y profundas raíces tradicionales. El pistoletazo de salida lo dará el viernes el ambiente festivo y moderno con Varios Santos, Pappaquino, el Bingo Drag de Ariel Rec y Svetlana e Xacqúie Xeras & Saba Bien DJ Show.
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