Romaría Ponte Farruca 2026

LAZA

28 ago
-
30 ago

Detalles del evento

Laza
28 ago - 30 ago
Presencial
Ponte Farruca.
Romaría Ponte Farruca 2026 | La Región

Laza celebra este fin de semana la Romaría Ponte Farruca con una completa programación que combina música contemporánea, artesanía y profundas raíces tradicionales. El pistoletazo de salida lo dará el viernes el ambiente festivo y moderno con Varios Santos, Pappaquino, el Bingo Drag de Ariel Rec y Svetlana e Xacqúie Xeras & Saba Bien DJ Show.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats