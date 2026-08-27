Romaría Ponte Farruca 2026

Laza celebra este fin de semana la Romaría Ponte Farruca con una completa programación que combina música contemporánea, artesanía y profundas raíces tradicionales. El pistoletazo de salida lo dará el viernes el ambiente festivo y moderno con Varios Santos, Pappaquino, el Bingo Drag de Ariel Rec y Svetlana e Xacqúie Xeras & Saba Bien DJ Show.