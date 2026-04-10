Salón del Vehículo Clásico 2026

Este fin de semana, 11 y 12 de abril, Expourense celebra la cuarta edición del Salón del Vehículo Clásico. El evento será el epicentro para aficionados de Galicia, el norte de Portugal, Asturias, Castilla y León y Madrid. El horario de apertura será el sábado de 10,00 a 21,00 y el domingo de 10,00 a 20,00.

La feria contará con 60 expositores especializados y una exhibición de más de 150 vehículos con un mínimo de 30 años de antigüedad. Destaca la gran respuesta de particulares, con más de 300 inscripciones confirmadas para el parking de clásicos. Además, participarán una veintena de clubes nacionales, como el Club Lancia España o Seat 124 , junto a diversas escuderías gallegas y lusas como la Escudería Clásicos de Ourense o los Barreiristas de Galicia.

Entre los modelos de especial relevancia, el salón conmemora la media centena del Mercedes Benz W123 y presenta una exposición especial de Alpine, incluyendo el mítico “Alpinche”. También habrá muestras de vehículos de la Policía Nacional y la Guardia Civil