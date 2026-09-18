Programa de las fiesta de San Cibrao de O Carballiño
MÚSICA Y TRADICIÓN
15sep
-
20sep
Detalles del evento
O Carballiño
15 sep - 20 sep
9:00 horas
Presencial
O Carballiño celebra sus fiestas patronales en honor a San Cibrao, con un programa que combina música, tradición y actividades para todos los públicos. Las celebraciones se extienden durante varios días y tienen en la música y las actividades de calle algunos de sus principales atractivos.
Martes 15 de septiembre
Pasacalles a cargo de la Charanga Castrobello.
Actuación de la Escola Moderna Pulpo Beats.
Sesión musical del grupo Assia en la Praza Maior.
Miércoles 16 de septiembre
Celebración del tradicional Feirón do Carballiño.
Actuación de la orquesta Gran Parada.
Fuegos artificiales en el Parque Municipal.
Actuación de El Combo Dominicano en la Praza da Veracruz.
Jueves 17 de septiembre | Día de San Cibrao
Pasacalles de la Charanga CLK.
Actuación de la Agrupación Musical de Boborás.
20:00 horas: concierto de Gallaecia Big Band en la Praza Maior.
23:00 horas: actuación de la orquesta Olympus en la Praza da Veracruz.
Viernes 18 de septiembre
Pasacalles de la Charanga Dr. Anchoa.
Actuaciones de la orquesta Principal en la rúa Calvo Sotelo.
23:00 horas: fuegos artificiales en el Parque Municipal con motivo de la Festa do Pulpo.
23:30 horas:Festa da Xuventude en la Praza Maior.
Actuaciones de Saúl Gallego, Imcode, Dúo y Medio y Diego Valeiras, además de la discomóvil A Gramola.
Sábado 19 de septiembre
10:00 horas: Memorial José Luis Blanco y Encontro de Coches Clásicos e Históricos en la Praza da Veracruz.
Celebración de la tradicional Romaría da Saleta.
Masterclass del fotógrafo Mario Cea en la Casa da Cultura.
Actividades y propuestas festivas durante toda la jornada.
Domingo 20 de septiembre
Día do Neno, con descuentos especiales en las atracciones para los más pequeños.
Jornada de cierre de las fiestas patronales de San Cibrao.