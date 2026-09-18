Programa de las fiesta de San Cibrao de O Carballiño

O Carballiño celebra sus fiestas patronales en honor a San Cibrao, con un programa que combina música, tradición y actividades para todos los públicos. Las celebraciones se extienden durante varios días y tienen en la música y las actividades de calle algunos de sus principales atractivos.

Programa Fiestas de San Cibrao en O Carballiño. | La Región

Martes 15 de septiembre

Pasacalles a cargo de la Charanga Castrobello .

Actuación de la Escola Moderna Pulpo Beats .

Sesión musical del grupo Assia en la Praza Maior.

Miércoles 16 de septiembre

Celebración del tradicional Feirón do Carballiño .

Actuación de la orquesta Gran Parada .

Fuegos artificiales en el Parque Municipal.

Actuación de El Combo Dominicano en la Praza da Veracruz.

Jueves 17 de septiembre | Día de San Cibrao

Pasacalles de la Charanga CLK .

Actuación de la Agrupación Musical de Boborás .

20:00 horas: concierto de Gallaecia Big Band en la Praza Maior.

23:00 horas: actuación de la orquesta Olympus en la Praza da Veracruz.

Viernes 18 de septiembre

Pasacalles de la Charanga Dr. Anchoa .

Actuaciones de la orquesta Principal en la rúa Calvo Sotelo.

23:00 horas: fuegos artificiales en el Parque Municipal con motivo de la Festa do Pulpo .

23:30 horas: Festa da Xuventude en la Praza Maior.

Actuaciones de Saúl Gallego, Imcode, Dúo y Medio y Diego Valeiras, además de la discomóvil A Gramola.

Sábado 19 de septiembre

10:00 horas: Memorial José Luis Blanco y Encontro de Coches Clásicos e Históricos en la Praza da Veracruz.

Celebración de la tradicional Romaría da Saleta .

Masterclass del fotógrafo Mario Cea en la Casa da Cultura.

Actividades y propuestas festivas durante toda la jornada.

Domingo 20 de septiembre