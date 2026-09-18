Programa de las fiesta de San Cibrao de O Carballiño

MÚSICA Y TRADICIÓN

15 sep
-
20 sep

Detalles del evento

O Carballiño
15 sep - 20 sep
9:00 horas
Presencial
Fiesta de San Cibrao en O Carballiño.
Programa de las fiesta de San Cibrao de O Carballiño | La Región

O Carballiño celebra sus fiestas patronales en honor a San Cibrao, con un programa que combina música, tradición y actividades para todos los públicos. Las celebraciones se extienden durante varios días y tienen en la música y las actividades de calle algunos de sus principales atractivos.

Programa Fiestas de San Cibrao en O Carballiño.
Programa Fiestas de San Cibrao en O Carballiño. | La Región

Martes 15 de septiembre

  • Pasacalles a cargo de la Charanga Castrobello.
  • Actuación de la Escola Moderna Pulpo Beats.
  • Sesión musical del grupo Assia en la Praza Maior.

Miércoles 16 de septiembre

  • Celebración del tradicional Feirón do Carballiño.
  • Actuación de la orquesta Gran Parada.
  • Fuegos artificiales en el Parque Municipal.
  • Actuación de El Combo Dominicano en la Praza da Veracruz.

Jueves 17 de septiembre | Día de San Cibrao

  • Pasacalles de la Charanga CLK.
  • Actuación de la Agrupación Musical de Boborás.
  • 20:00 horas: concierto de Gallaecia Big Band en la Praza Maior.
  • 23:00 horas: actuación de la orquesta Olympus en la Praza da Veracruz.

Viernes 18 de septiembre

  • Pasacalles de la Charanga Dr. Anchoa.
  • Actuaciones de la orquesta Principal en la rúa Calvo Sotelo.
  • 23:00 horas: fuegos artificiales en el Parque Municipal con motivo de la Festa do Pulpo.
  • 23:30 horas: Festa da Xuventude en la Praza Maior.
  • Actuaciones de Saúl Gallego, Imcode, Dúo y Medio y Diego Valeiras, además de la discomóvil A Gramola.

Sábado 19 de septiembre

  • 10:00 horas: Memorial José Luis Blanco y Encontro de Coches Clásicos e Históricos en la Praza da Veracruz.
  • Celebración de la tradicional Romaría da Saleta.
  • Masterclass del fotógrafo Mario Cea en la Casa da Cultura.
  • Actividades y propuestas festivas durante toda la jornada.

Domingo 20 de septiembre

  • Día do Neno, con descuentos especiales en las atracciones para los más pequeños.
  • Jornada de cierre de las fiestas patronales de San Cibrao.

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