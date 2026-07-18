Santiago de Compostela acoge la presentación del libro "Galicia Vive+" sobre las claves científicas de la longevidad

La editorial Ézaro Ediciones presentará el próximo martes 28 de julio el libro "Galicia Vive+", una obra que analiza las claves científicas que sitúan a Galicia como un laboratorio natural de longevidad. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en la Capela do Hostal dos Reis Católicos, en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela.

La publicación, coordinada por Pilar Rodríguez Ledo, reúne conocimiento científico para explicar los factores que influyen en la longevidad de la población gallega y aborda este fenómeno desde una perspectiva divulgativa.

En la presentación intervendrán el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; la coordinadora científica de la obra, Pilar Rodríguez Ledo; y Ana Díaz Cortés, en representación de Ézaro Ediciones.

Al término del acto se ofrecerá un cóctel para los asistentes. La editorial solicita confirmar la asistencia previamente a través del correo electrónico.