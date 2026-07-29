Show de Antuán de la Cream en Baños de Molgas

Antúan de la Cream ofrece en Baños de Molgas un viaje humorístico al más puro estilo “clown”. En él, oscilará entre la serenidad y el nerviosismo, provocando risas que acompañarán al público en este viaje donde casi nunca pierde el control. La naturalidad y la picardía de este personaje logran conectar rápidamente con el público. Con la inquietud que lo caracteriza y como buen amante de la improvisación, a este payaso le encanta meterse en líos y convertir su resolución en el momento culminante de la noche.