Show de Antuán de la Cream en Baños de Molgas

FESTIVAL DE CINE
31ª edición del OUFF - Ourense Film Festival 2026
HUMOR
Detalles del evento
Antúan de la Cream ofrece en Baños de Molgas un viaje humorístico al más puro estilo “clown”. En él, oscilará entre la serenidad y el nerviosismo, provocando risas que acompañarán al público en este viaje donde casi nunca pierde el control. La naturalidad y la picardía de este personaje logran conectar rápidamente con el público. Con la inquietud que lo caracteriza y como buen amante de la improvisación, a este payaso le encanta meterse en líos y convertir su resolución en el momento culminante de la noche.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FESTIVAL DE CINE
31ª edición del OUFF - Ourense Film Festival 2026
TRADICIÓN
LXXIV Festa do Albariño de Cambados 2026
MÚSICA EN DIRECTO
Concierto del grupo "Tacrolimus" en Carballiño
Lo último