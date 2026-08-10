Sidecars en Pontevedra

Dentro de la programación oficial de las grandes Festas da Peregrina, la mítica banda madrileña Sidecars se sube al escenario principal ubicado en la Plaza de España.

Liderados por Juancho Choque a la voz y guitarra, el grupo madrileño es una de las referencias indispensables del rock melódico y la música de autor eléctrica en el panorama estatal. Con una elegancia sonora heredera del mejor rock de guitarras en español, Sidecars desplegará un repertorio repleto de estribillos memorables.

Canciones convertidas en verdaderos himnos intergeneracionales como “Fan de ti”, “Amasijo de huesos”, “Tu cobardía” o temas de sus trabajos más recientes sonarán en pleno corazón de Pontevedra.