O Son da Estación 2026

Un año más la música toma protagonismo de A Rúa. Una nueva edición de O Son da Estación, un festival que reúne música y amantes de la canción en un evento. O Son da Estación también sirve para dar un escaparate a la música gallega emergente.

En este cartel con Baiuca, uno de los artistas gallegos con mayor proyección internacional, como artista destacado se mezcla música tradicional gallega con la música electrónica. Además también participaran en el concierto gratuito: Nadadora, histórica banda gallega de pop independiente, Luis Fercán, uno de los cantautores gallegos más destacados de su generación, Kill Vir DJ y la banda local Navegando a Barlovento.

El escenario para este evento es la Plaza de Estación en A Rúa.