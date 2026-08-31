Sonia Madoc mantiene encendida la chispa del Eurodance en Vigo

El ciclo Son&Mar arranca su edición 2026 en Vigo con la gala temática “Nacidos para Bailar”, donde destaca la presencia de la cantante pop Sonia Madoc.

La artista catalana, que alcanzó la fama masiva a principios de los años 2000 como parte del célebre dúo Sonia y Selena, capitanea esta noche festiva. Sonia Madoc ofrece un show cargado de ritmo, coreografías dinámicas y el sonido eurodance característico que marcó las pistas de baile de toda España.

Su actuación integra tanto sus colaboraciones históricas de las úlimas décadas como sus singles en solitario, manteniendo una estética visual colorida y festiva, una energía contagiosa acompañada por su equipo de bailarines y un potente diseño audiovisual.