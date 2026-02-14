Survival Zombie en Amoeiro

El municipio de Amoeiro se prepara para acoger el próximo 28 de febrero una de las propuestas de ocio más singulares de la temporada. Se trata de una edición de Survival Zombie, un evento de rol en vivo que transformará durante seis horas (de 22,00 a 04,00 horas) las calles y espacios del entorno en un escenario de ficción apocalíptica donde los participantes deberán elegir entre ser supervivientes o formar parte de la horda de muertos vivientes.

La principal impulsora de que esta actividad fuera posible en Amoeiro es la Asociación Cultural Medrando. Chus Villarino, presidenta de la asociación, comenta que “yo personalmente llevo jugado a esta actividad desde 2015. Nuestra asociación siempre hace algo por Samaín y en 2024 hicimos un Escape Room y la gente quería que volvieramos a hacer algo similar y fue cuando pensamos en traer el Survival Zombie. Mediamos con el concello y les presentamos lo que es este evento”.

Representantes de Medrando y el concello de Amoeiro en la presentación del evento.

La presidenta de Medrando señala que “este es un evento para toda la familia y no hace falta ser un atleta ni un profesional para participar. Esta iniciativa cuenta con toda una legión de seguidores que se trasladan al lugar donde se celebra, muchos son jugadores habituales. Yo he participado en numerosas ocasiones y ya lo hemos ganado en tres. Tiene una duración de seis horas y los detalles de la trama, de la escena inicial, de las localizaciones exactas se desvelan pocos días antes de la cita. El hacerlo en mi pueblo será especial”.

Cómo participar

Las entradas se pueden obtener en la web https://survivalzombie.es/survival/ y a través de la asociación Medrando. Los precios para los empadronados en Amoeiro serán de 19,90 euros; para los superviventes el precio es de 39,90 y el de los zombies (incluye maquillaje) es de 24,90 euros. Para los menores de 12 años, el precio es de 19,90 euros. En Medrando Amoeiro las venden a 32.90 euros. Basta con ponerse en contacto con ellas en el 699 192 723, en medrandoamoeiro@gmail.com o a través de sus redes sociales. “Existen precios especiales como el superviviente extremo, que cuesta 60 euros, y te regalan una cajita especial en donde, entre otras cosas, se incluyen cuatro vidas extras que puedes usar durante el juego”, añade Chus Villarino. Para esta edición es posible la presencia de algún conocido instagramer que desinteresadamente ha expresado su deseo en participar aunque no se puede desvelar su nombre. Ya quedan pocas plazas y se anima a la gente a disfrutar de esta experiencia única.

En los próximos días seguirán promocionando el evento. Los integrantes de la asociación estarán el próximo miércoles (de 16,00 a 17,30 horas) en las inmediaciones del centro comercial Ponte Vella proponiendo a los visitantes a que les escuchen durante un minuto y a cambio recibirán el detalle de una chocolatina, chuches y una flyer promocional.

La actividad, con aforo limitado a 400 jugadores, está planteada como una experiencia nocturna en la que los participantes se integran en una historia con misiones, pruebas y retos repartidos por distintos puntos del municipio. El objetivo es sencillo en apariencia: sobrevivir hasta el final de la noche. Sin embargo, la dinámica del juego obliga a los participantes a colaborar, investigar pistas y moverse constantemente para evitar ser alcanzados por los zombis.

La teniente de alcalde y concelleira de cultura, Beatriz Pérez, comenta que “es una actividad pionera en Ourense, impulsada por la intermediación de la asociación cultural Medrando, y organizada por una empresa que lleva años planificando este tipo de eventos por toda España de una manera muy profesional. Contamos con un elevado número de inscritos y animamos a la gente a que se apunte ya. El evento se desarrolla al aire libre en diversos lugares e instalaciones del concello de Amoeiro. Los participantes recibirán unos días antes, al recoger las credenciales, información sobre las pruebas y el recorrido. Es un juego de supervivencia, una experiencia novedosa y diferente”.