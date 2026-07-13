Talleres de verano en O Carballiño

Nuevas actividades este verano. La primera, que será este lunes 13 y el miércoles en horario de mañana, es el taller “Elaboración de productos de limpieza naturales para el hogar”, para aprender a elaborar productos ecológicos, eficaces y sin químicos para uso doméstico.

La formación sigue el martes donde habrá una jornada sobre “Cómo detectar y defenderse de las estafas telefónicas”.