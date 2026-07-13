Talleres de verano en O Carballiño

ACTIVIDADES ESTIVALES

Con el objetivo de formar a grandes y pequeños en diversas actividades en O Carballiño se llevan a cabo distintos talleres esta semana. Uno enfocado en elaborar productos ecológicos y otro destinado a detectar estafas telefónicas

La Región
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Publicado: 13 jul 2026 - 10:54 Actualizado: 13 jul 2026 - 10:55
13 jul
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15 jul

Detalles del evento

O Carballiño
13 jul - 15 jul
Desde las 10:00 horas
Presencial
Jabones ecológicos.
Talleres de verano en O Carballiño | La Región

Nuevas actividades este verano. La primera, que será este lunes 13 y el miércoles en horario de mañana, es el taller “Elaboración de productos de limpieza naturales para el hogar”, para aprender a elaborar productos ecológicos, eficaces y sin químicos para uso doméstico.

La formación sigue el martes donde habrá una jornada sobre “Cómo detectar y defenderse de las estafas telefónicas”.

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