ACTIVIDADES ESTIVALES
Talleres de verano en O Carballiño
ACTIVIDADES ESTIVALES
Detalles del evento
Nuevas actividades este verano. La primera, que será este lunes 13 y el miércoles en horario de mañana, es el taller “Elaboración de productos de limpieza naturales para el hogar”, para aprender a elaborar productos ecológicos, eficaces y sin químicos para uso doméstico.
La formación sigue el martes donde habrá una jornada sobre “Cómo detectar y defenderse de las estafas telefónicas”.
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