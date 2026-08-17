Tarde de bienestar para el cuerpo y la mente con una sesión de pilates

+DEPORTE

17 ago

Detalles del evento

Gran Balneario, O Carballiño
17 ago
20:00
Presencial
Pilates con +Deporte.
Tarde de bienestar para el cuerpo y la mente con una sesión de pilates | La Región

En el marco de las actividades de verano organizadas por +Deporte La Región, el Gran Balneario de O Carballiño acoge una jornada dedicada al bienestar físico centrada en una clase de pilates de una hora de duración que busca fomentar hábitos saludables y el ejercicio al aire libre durante la temporada estival con un aforo limitado para 150 personas. La actividad está abierta a todos los públicos, adaptándose a diversos niveles de experiencia, si bien los interesados deberán formalizar su inscripción a través del enlace pressclub.laregion.es.

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