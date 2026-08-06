Tarde de magia sorprendente para toda la familia

ESPECTÁCULO

06 ago

Detalles del evento

Parque de los Patos, Barbadás
6 ago
21:00
Presencial
Fernando Moreno.
Tarde de magia sorprendente para toda la familia | La Región

El mago Fernando Moreno presenta su espectáculo “Superpoderes mágicos” con trucos de magia, números musicales y dinámicas interactivas dirigidas a grandes y pequeños.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats