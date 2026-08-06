Tarde de magia sorprendente para toda la familia

FESTA DO PULPO
Cartel musical del Pulpo Fest 2026
ESPECTÁCULO
Detalles del evento
El mago Fernando Moreno presenta su espectáculo “Superpoderes mágicos” con trucos de magia, números musicales y dinámicas interactivas dirigidas a grandes y pequeños.
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