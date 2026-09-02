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Terceira edición do Frei Canedo de verán

A PONTE

04 sep

Detalles del evento

Campo da Feira (Rúa Feira Nova, 29), Ourense
4 sep
Presencial
Frei Canedo de verán.
Terceira edición do Frei Canedo de verán | La Región

O Campo da Feira da Ponte acollerá esta fin de semana a terceira edición do Frei Canedo de Verán, festa organizadas pola Asociación Cultural Frei Canedo da Ponte. Dende a asociación animan á veciñanza a acudir disfrazada para encher de cor, imaxinación e ambiente festivo o escenario festivo.

A programación oficial dará comenzo o venres 4 ás 20,00 horas cun pasarrúas a cargo de Cantares da Cunha. O sábado 5 comezará unha completa xornada que contará cunha sesión vermú ás 12,00 horas. Os máis cativos poderán disfrutar de xogos de balde, inchables e talleres entre as 12,00h e as 14,00 horas e das 16,00 ata ás 19,00 horas, ademais dunha festa da espuma ás 17,30 horas. Os adultos poderán competir no concurso de touro mecánico ás 18,30 e todos poderán disfrutar do tradicional xantar popular ás 14,30 cun custo de 35 euros con pulpo e churrasco. Ás 20,00 horas arrancará o concurso de disfraces e ás 21,00 o gran baile de disfraces e festa DJ que servirá de colofón a unha xornada chea de actividades.

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