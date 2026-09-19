Termatalia 2026: Programa y actividades

Desde las 9:00 horas

Termatalia es la feria internacional de referencia dedicada al turismo termal, de salud y bienestar, que convierte a Ourense en punto de encuentro para profesionales, empresas y destinos termales de distintos países.

Este 24 y 25 de septiembre vuelve a celebrarse una edición más. Un evento que reúne en Ourense a profesionales e investigadores del termalismo local, nacional e internacional. Dos días llenos de charlas y actividades.

El evento que se celebra en Expourense acoge el VII Congreso Internacional sobre agua y salud.

Desde catas de agua, masajes o conocer otros destinos termales es posible en este evento que tiene en Ourense su punto de encuentro.

Te presentamos el cartel del evento

Cartel Termatalia 2026. | Termatalia

Estas son las charlas correspondientes al VII Congreso Internacional sobre agua y salud.

Jueves 24 de septiembre

Sala Europa

9:30 h. | Inauguración oficial

Apertura de la 24ª Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y del VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud.

10:15 h. | Envejecimiento activo y termalismo

Modera: Alberto Vaquero , Campus Auga-Universidade de Vigo.

María Lorena Vela , Universidad Complutense de Madrid: Hidrología y longevidad: el balneario frente a la prefragilidad.

Miguel Ángel Fernández Torán , Balneario de Cofrentes: ¿Los balnearios están preparados para ofertar los nuevos productos de termalismo médico que demanda el mercado? Longevidad y mercado sénior: una visión empresarial.

Pablo García Vivanco , farmacéutico, dietista y nutricionista: La nutrición como complemento de la medicina termal: un enfoque integrador de la salud.

12:30 h. | Presente y futuro del wellness

Modera: César Tejedor , MATW Consultancy y Well-BA.

César Tejedor : Wellness 2030: de vender servicios a generar transformación.

Thorsten Lipfert , AleLiving Earth Crafts para Europa, Oriente Medio y África: El espacio wellness del futuro: tecnología, diseño y experiencia humana.

Norbert Hintermayer , Wellness World Business: Wellness y longevidad: ¿moda pasajera o evolución definitiva del sector?.

16:00 h. | Actualidad de la hidrología médica

Modera: Dolores Fernández , Grupo Caldaria.

Francisco Maraver , Sociedad Española de Hidrología Médica y Universidad Complutense de Madrid.

Juan Gestal Otero , Cátedra de Hidrología Médica-Balnearios de Galicia, Universidade de Santiago.

Rosa Meijide , Universidade da Coruña.

Miguel Ángel Flores, médico especialista en Traumatología y Ortopedia.

Sala América

10:15 h. | Gestión de termas y spas en América

Modera: Ramón de la Rosa , ALTSPA.

Carolina Velasquez , Nirvana Spa: La revolución de la nutrición wellness en el spa.

Mario Azael Reza , ACTEM.

Teresita Van Strate , TVS Asesorías Técnicas: El agua no alcanza, cómo transformar un recurso termal en un destino turístico.

12:00 h. | Villas Termales

16:00 h. | Lo público y lo privado en termalismo

Modera: Belén Gómez Quevedo , Área de Termalismo de la Xunta de Galicia.

Belén Gómez Quevedo , Xunta de Galicia.

Cesáreo González Pardal , Clúster de Turismo de Galicia.

Miguel Mirones Díez , ANBAL.

Patricia Fernández López , Alcaldía de Archena.

José Cancela Moura , Entidade de Turismo Porto e Norte.

Pedro Pontes, Turismo Centro de Portugal: Agua, territorio y cooperación para un futuro sostenible.

Viernes 25 de septiembre

Sala Europa

9:30 h. | Calidad y buenas prácticas

Modera: Montserrat Cruz , Campus Auga-Universidade de Vigo.

Kurt Von Storch , Quality in Health Prevention: 10 deficiencias de calidad que se dan con frecuencia en los balnearios de Europa.

Ramón de la Rosa , ALTSPA: La importancia de una certificación en turismo wellness.

Fernando Fraile , ICTES: Certificaciones de calidad y sostenibilidad: sí, pero con rigor.

11:00 h. | Inteligencia artificial e investigación en la universidad

Modera: Marcos Valiño , Diputación de Ourense.

Juan Torres , Microsoft: ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar al turismo termal a ser todavía más humano?

Elena Hernández-Pereira , Universidade da Coruña: Inteligencia artificial aplicada: soluciones para problemas reales.

José Luis Legido , Universidade de Vigo: Inteligencia artificial y termalismo.

Alba Nogueira , Campus Auga-Universidade de Vigo: Cuando la IA mira dentro del cuerpo: del laboratorio al paciente con PolyDeep.

16:00 h. | El balneario como motor de desarrollo económico y social del territorio

Modera: Teresa Pacheco , Tribuna Termal.

Roberto García , Castilla Termal: Balnearios y centros wellness en el medio rural: impacto y desafíos.

Brigite Bazenga , Termas de Chaves: Termas de Chaves: innovación en el termalismo e impacto en la economía.

Javier Soto, Grupo Caldaria: El balneario como generador de actividad económica y turística.

Sala América

9:30 h. | Europa versus América

Modera: Teresita Van Strate , TVS Asesorías Técnicas.

Teresita Van Strate : Cuando las termas transforman un territorio, una mirada desde América Latina.

José Ángel Vázquez Barquero , Universidade de Vigo: ¿Existe un único modelo de aprovechamiento de los recursos termales en Europa?

Adriano Barreto , consultor: Termalismo en Europa. Motivaciones & mitos.

Sonia Schiess , Tanica Hoteles: Chile y su diversidad termal.

11:30 h. | El termalismo ante el reto del turismo de bienestar

Modera: Teresa Pacheco , Tribuna Termal.

Teresa Pacheco : El termalismo ante el reto del turismo de bienestar.

Roberto García , Castilla Termal: Aguas mineromedicinales y patrimonio: innovación al servicio del bienestar.

Jaume Marín Rabiol , BiM Consultors: El radar del bienestar: tendencias que están reescribiendo las normas del viaje.

Antonio Freire , Gala Termal: Termalismo tradicional y nuevas demandas del cliente: evolución y convivencia.

16:00 h. | Geotermia y diseño de termas

Modera: José Manuel González , Subita.

José Manuel González : Balnearios y energía.

Alfredo Fernández , Ingeo: Energía geotérmica y espacios wellness.

Carla Lourenço, Direção-Geral de Energia e Geologia, Gobierno de Portugal: Integrando la energía geotérmica en la transición energética: oportunidades para la valorización de las regiones termales.

Conoce las actividades que puedes realizar durante la celebración de Termatalia

Jueves 24 de septiembre

9:30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL de Termatalia 2026: 24ª Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar – VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud.

9:30 h. Workshop de Contratación Turística.

10:15 h. VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud.

11:00 h. 21ª Cata Internacional de Aguas Minerales. Dirige: Mercedes González. Hidrosumiller (España).

11:00 h. Conferencia: La circulación de la vida. Silvia Sánchez (@saludybellezaintegrativa). Asociación Gallega de Esteticistas (España).

12:00 h. Charla / demostración: Reflexología en Estética. Marta Vega (@centerlifebellezaintegral). Asociación Gallega de Esteticistas (España).

13:30 h. Viaje sensorial sostenible por Costa Rica: Agua mineral, café, cacao y fruta. Mercedes González. Hidrosumiller (España). Alejandro Madrigal. Gastronomía esencial (Costa Rica).

16:00 h. Taller de Respiración Consciente (Rebirthing). Pensamiento creativo. Guadalupe Vega. Center Life.

16:30 h. Catas Express en el Bar de Aguas. Mercedes González. Hidrosumiller (España).

Viernes 25 de septiembre

9:30 h. VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud.

9:30 h. Workshop de Contratación Turística.

11:00 h. Charla / demostración: La magia en la cabina de Spa. Consuelo Silveira (@consuelo_silveira). Asociación Gallega de Esteticistas (España).

12:00 h. Charla / demostración: Técnica Divine. Sorela Caro (@sorelacaro_). Asociación Gallega de Esteticistas (España).

12:30 h. Presentación: Thermal Water Experience. Termas Centro de Portugal (Portugal).

13:00 h. Acto de entrega de premios de la 21ª Cata Internacional de Aguas de Termatalia.

13:30 h. Catas Express en el Bar de Aguas. Mercedes González. Hidrosumiller (España).

16:30 h. Catas Express en el Bar de Aguas. Mercedes González. Hidrosumiller (España).

17:00: Taller de Yoga Wellness. Experiencia Wellness.

Actividades diarias

Degustación gratuita en el Bar de Aguas.

Juego ruleta misterio termal de Ourense. Diputación de Ourense.

Área de Bienestar y Masajes. Centro Shalom.

Demostraciones de masajes, actividades físicas saludables, control postural y valoración de la condición física y bienestar. Centro Galego de Innovación da Formación Profesional de Galicia – Eduardo Barreiros.

Demostraciones de técnicas estéticas. Stand de Asociación Gallega de Esteticistas. (de 16:00 a 18:00 h.)

Mediciones de azúcar en sangre y consejos sobre hábitos saludables. Asociación Diabética Auria.

Taller: De la Reflexología a la terapia de las zonas reflejas de los pies. Center Life (de 16:00 a 18:00 h.)

Masajes ofrecidos por Termas de Chaves, Caldelas y São Jorge. Turismo Porto e Norte de Potugal.

Exposición sobre Termatalia en América Latina.