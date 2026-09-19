Termatalia 2026: Programa y actividades

Termataliaes la feria internacional de referencia dedicada al turismo termal, de salud y bienestar, que convierte a Ourense en punto de encuentro para profesionales, empresas y destinos termales de distintos países.
Este 24 y 25 de septiembre vuelve a celebrarse una edición más. Un evento que reúne en Ourense a profesionales e investigadores del termalismo local, nacional e internacional. Dos días llenos de charlas y actividades.
El evento que se celebra en Expourense acoge el VII Congreso Internacional sobre agua y salud.
Desde catas de agua, masajes o conocer otros destinos termales es posible en este evento que tiene en Ourense su punto de encuentro.
Te presentamos el cartel del evento
Estas son las charlas correspondientes al VII Congreso Internacional sobre agua y salud.
Jueves 24 de septiembre
Sala Europa
9:30 h. | Inauguración oficial
Apertura de la 24ª Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y del VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud.
10:15 h. | Envejecimiento activo y termalismo
Modera: Alberto Vaquero, Campus Auga-Universidade de Vigo.
María Lorena Vela, Universidad Complutense de Madrid: Hidrología y longevidad: el balneario frente a la prefragilidad.
Miguel Ángel Fernández Torán, Balneario de Cofrentes: ¿Los balnearios están preparados para ofertar los nuevos productos de termalismo médico que demanda el mercado? Longevidad y mercado sénior: una visión empresarial.
Pablo García Vivanco, farmacéutico, dietista y nutricionista: La nutrición como complemento de la medicina termal: un enfoque integrador de la salud.
12:30 h. | Presente y futuro del wellness
Modera: César Tejedor, MATW Consultancy y Well-BA.
César Tejedor: Wellness 2030: de vender servicios a generar transformación.
Thorsten Lipfert, AleLiving Earth Crafts para Europa, Oriente Medio y África: El espacio wellness del futuro: tecnología, diseño y experiencia humana.
Norbert Hintermayer, Wellness World Business: Wellness y longevidad: ¿moda pasajera o evolución definitiva del sector?.
16:00 h. | Actualidad de la hidrología médica
Modera: Dolores Fernández, Grupo Caldaria.
Francisco Maraver, Sociedad Española de Hidrología Médica y Universidad Complutense de Madrid.
Juan Gestal Otero, Cátedra de Hidrología Médica-Balnearios de Galicia, Universidade de Santiago.
Rosa Meijide, Universidade da Coruña.
Miguel Ángel Flores, médico especialista en Traumatología y Ortopedia.
Sala América
10:15 h. | Gestión de termas y spas en América
Modera: Ramón de la Rosa, ALTSPA.
Carolina Velasquez, Nirvana Spa: La revolución de la nutrición wellness en el spa.
Mario Azael Reza, ACTEM.
Teresita Van Strate, TVS Asesorías Técnicas: El agua no alcanza, cómo transformar un recurso termal en un destino turístico.
12:00 h. | Villas Termales
16:00 h. | Lo público y lo privado en termalismo
Modera: Belén Gómez Quevedo, Área de Termalismo de la Xunta de Galicia.
Belén Gómez Quevedo, Xunta de Galicia.
Cesáreo González Pardal, Clúster de Turismo de Galicia.
Miguel Mirones Díez, ANBAL.
Patricia Fernández López, Alcaldía de Archena.
José Cancela Moura, Entidade de Turismo Porto e Norte.
Pedro Pontes, Turismo Centro de Portugal: Agua, territorio y cooperación para un futuro sostenible.
Viernes 25 de septiembre
Sala Europa
9:30 h. | Calidad y buenas prácticas
Modera: Montserrat Cruz, Campus Auga-Universidade de Vigo.
Kurt Von Storch, Quality in Health Prevention: 10 deficiencias de calidad que se dan con frecuencia en los balnearios de Europa.
Ramón de la Rosa, ALTSPA: La importancia de una certificación en turismo wellness.
Fernando Fraile, ICTES: Certificaciones de calidad y sostenibilidad: sí, pero con rigor.
11:00 h. | Inteligencia artificial e investigación en la universidad
Modera: Marcos Valiño, Diputación de Ourense.
Juan Torres, Microsoft: ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar al turismo termal a ser todavía más humano?
Elena Hernández-Pereira, Universidade da Coruña: Inteligencia artificial aplicada: soluciones para problemas reales.
José Luis Legido, Universidade de Vigo: Inteligencia artificial y termalismo.
Alba Nogueira, Campus Auga-Universidade de Vigo: Cuando la IA mira dentro del cuerpo: del laboratorio al paciente con PolyDeep.
16:00 h. | El balneario como motor de desarrollo económico y social del territorio
Modera: Teresa Pacheco, Tribuna Termal.
Roberto García, Castilla Termal: Balnearios y centros wellness en el medio rural: impacto y desafíos.
Brigite Bazenga, Termas de Chaves: Termas de Chaves: innovación en el termalismo e impacto en la economía.
Javier Soto, Grupo Caldaria: El balneario como generador de actividad económica y turística.
Sala América
9:30 h. | Europa versus América
Modera: Teresita Van Strate, TVS Asesorías Técnicas.
Teresita Van Strate: Cuando las termas transforman un territorio, una mirada desde América Latina.
José Ángel Vázquez Barquero, Universidade de Vigo: ¿Existe un único modelo de aprovechamiento de los recursos termales en Europa?
Adriano Barreto, consultor: Termalismo en Europa. Motivaciones & mitos.
Sonia Schiess, Tanica Hoteles: Chile y su diversidad termal.
11:30 h. | El termalismo ante el reto del turismo de bienestar
Modera: Teresa Pacheco, Tribuna Termal.
Teresa Pacheco: El termalismo ante el reto del turismo de bienestar.
Roberto García, Castilla Termal: Aguas mineromedicinales y patrimonio: innovación al servicio del bienestar.
Jaume Marín Rabiol, BiM Consultors: El radar del bienestar: tendencias que están reescribiendo las normas del viaje.
Antonio Freire, Gala Termal: Termalismo tradicional y nuevas demandas del cliente: evolución y convivencia.
16:00 h. | Geotermia y diseño de termas
Modera: José Manuel González, Subita.
José Manuel González: Balnearios y energía.
Alfredo Fernández, Ingeo: Energía geotérmica y espacios wellness.
Carla Lourenço, Direção-Geral de Energia e Geologia, Gobierno de Portugal: Integrando la energía geotérmica en la transición energética: oportunidades para la valorización de las regiones termales.
Conoce las actividades que puedes realizar durante la celebración de Termatalia
Jueves 24 de septiembre
9:30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL de Termatalia 2026: 24ª Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar – VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud.
9:30 h. Workshop de Contratación Turística.
10:15 h. VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud.
11:00 h. 21ª Cata Internacional de Aguas Minerales. Dirige: Mercedes González. Hidrosumiller (España).
11:00 h. Conferencia: La circulación de la vida. Silvia Sánchez (@saludybellezaintegrativa). Asociación Gallega de Esteticistas (España).
12:00 h. Charla / demostración: Reflexología en Estética. Marta Vega (@centerlifebellezaintegral). Asociación Gallega de Esteticistas (España).
13:30 h. Viaje sensorial sostenible por Costa Rica: Agua mineral, café, cacao y fruta. Mercedes González. Hidrosumiller (España). Alejandro Madrigal. Gastronomía esencial (Costa Rica).
16:00 h. Taller de Respiración Consciente (Rebirthing). Pensamiento creativo. Guadalupe Vega. Center Life.
16:30 h. Catas Express en el Bar de Aguas. Mercedes González. Hidrosumiller (España).
Viernes 25 de septiembre
9:30 h. VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud.
9:30 h. Workshop de Contratación Turística.
11:00 h. Charla / demostración: La magia en la cabina de Spa. Consuelo Silveira (@consuelo_silveira). Asociación Gallega de Esteticistas (España).
12:00 h. Charla / demostración: Técnica Divine. Sorela Caro (@sorelacaro_). Asociación Gallega de Esteticistas (España).
12:30 h. Presentación: Thermal Water Experience. Termas Centro de Portugal (Portugal).
13:00 h. Acto de entrega de premios de la 21ª Cata Internacional de Aguas de Termatalia.
13:30 h. Catas Express en el Bar de Aguas. Mercedes González. Hidrosumiller (España).
16:30 h. Catas Express en el Bar de Aguas. Mercedes González. Hidrosumiller (España).
17:00: Taller de Yoga Wellness. Experiencia Wellness.
Actividades diarias
Degustación gratuita en el Bar de Aguas.
Juego ruleta misterio termal de Ourense. Diputación de Ourense.
Área de Bienestar y Masajes. Centro Shalom.
Demostraciones de masajes, actividades físicas saludables, control postural y valoración de la condición física y bienestar. Centro Galego de Innovación da Formación Profesional de Galicia – Eduardo Barreiros.
Demostraciones de técnicas estéticas. Stand de Asociación Gallega de Esteticistas. (de 16:00 a 18:00 h.)
Mediciones de azúcar en sangre y consejos sobre hábitos saludables. Asociación Diabética Auria.
Taller: De la Reflexología a la terapia de las zonas reflejas de los pies. Center Life (de 16:00 a 18:00 h.)
Masajes ofrecidos por Termas de Chaves, Caldelas y São Jorge. Turismo Porto e Norte de Potugal.