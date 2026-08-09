The Rapants, el fenómeno musical que arrasa en Galicia

El grupo gallego The Rapants protagoniza la velada nocturna del lunes en la céntrica Plaza de María Pita dentro del marco de las Fiestas Grandes de A Coruña.

Formada en la localidad de Muros, esta banda se ha consolidado a gran velocidad como uno de los fenómenos más potentes e influyentes de la escena indie-rock y garage festivo de Galicia, imprescindibles en el verano cultural de este año.

Su sonido fresco, energético y descarado mezcla ritmos de guitarra bailables, sintetizadores ochenteros y letras escritas en gallego y castellano que retratan la juventud, la fiesta y la cotidianeidad del litoral atlántico.

Tras llenar recintos por toda la geografía peninsular con discos como “O que hai que ver” y sus últimos sencillos, The Rapants despliega un show repleto de dinamismo donde la interacción con el público es constante y la energía no decae en ningún momento.