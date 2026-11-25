Tres propuestas de cine documental dedicadas a los deportes de montaña
CINE
Detalles del evento
El Club Alpino Ourensán organiza el 28 aniversario de la Semana Audiovisual de la Montaña de Ourense, un evento dedicado a la divulgación de la montaña, la espeleología y los deportes de aventura. La primera actividad será esta tarde con la proyección “O Pozo Azul, des mil metros de espeleobuceo”, de Eliseo Belzunce, en el Centro Cultural Marcos Valcácel. Mañana, en el mismo escenario, emiten “A cara oculta da escalada”, y el viernes, en el Cineclube Padre Feijóo, “Ta Bo. Abriendo Camino - Expedición Angola”. Todas las propuestas son de entrada gratuita.
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