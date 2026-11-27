Nueva edición del festival Voces Femeninas, que en esta ocasión recibe en Ourense a la cantautora y multiinstrumentista Grace Elizabeth Harvey, una de las voces más singulares, delicadas y evocadoras de la nueva escena indie-folk británica; el grupo De Fem (en la foto), surgidos de la confluencia entre la voz y las composiciones líricas de Celia Posada y la trayectoria musical de Miguel Ruiz y Antonio Tamargo, y la artista valenciana Twin, con una propuesta que se adentra en el territorio del pop sin renunciar a texturas y sonoridades densas y oscuras, haciendo un guiño explícito a la cultura club.

El ciclo Voces Femeninas nació en 2008 como un espacio en el que dar cabida a grandes intérpretes y compositoras de todo el mundo. Por él han pasado más de 40 artistas de renombre internacional como Sharon Van Etten, Basia Bulat o Soleá Morente. Entradas a la venta en ataquilla.com.