La UNED de Ourense abre sus puertas a los nuevos alumnos

PUERTAS ABIERTAS

30 sep

Detalles del evento

Ourense
30 sep
11.30
Presencial
UNED Ourense.
La UNED de Ourense abre sus puertas a los nuevos alumnos | La Región

Jornada de puertas abiertas de la Uned en Ourense en las Torres do Pino. Allí, miembros del equipo directivo y docente explicarán a los asistentes el funcionamiento de la entidad universitaria. Dirigido a todas las personas que se están matriculando por vez primera en la Universidad a Distancia para conocerla mejor y aclarar las posibles dudas que les puedan surgir.

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