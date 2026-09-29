La UNED de Ourense abre sus puertas a los nuevos alumnos

Jornada de puertas abiertas de la Uned en Ourense en las Torres do Pino. Allí, miembros del equipo directivo y docente explicarán a los asistentes el funcionamiento de la entidad universitaria. Dirigido a todas las personas que se están matriculando por vez primera en la Universidad a Distancia para conocerla mejor y aclarar las posibles dudas que les puedan surgir.