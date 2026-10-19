V Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia 2026
GASTRONOMÍA
Detalles del evento
El histórico Monasterio de San Pedro de Rocas, situado en el municipio de Esgos, vuelve a convertirse por segundo año consecutivo en la sede del Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia, impulsado por la Deputación de Ourense a través del Inorde junto a Turismo de Galicia. Una cita gastronómica de referencia que reúne a medio centenar de cocineros profesionales procedentes de las cuatro provincias gallegas para competir por elaborar la mejor creación del certamen.
El desarrollo de la competición y la valoración del jurado se estructuran del siguiente modo:
- Lunes 19 de octubre: Arranca la primera jornada de competición en vivo, donde los profesionales de la cocina elaboran y presentan ante el jurado sus propuestas gastronómicas en directo.
- Martes 20 de octubre: Segunda y última sesión de concurso (10:00 h a 13:00 h) para las presentaciones restantes, concluyendo por la tarde (17:30 h) con la entrega de premios y la proclamación de la mejor tapa de Galicia.
- Criterios de valoración: El jurado evaluará la viabilidad de la tapa en el servicio diario de un bar, el uso de producto local, la estética, la originalidad, la técnica empleada y sus valores gastronómicos globales.
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