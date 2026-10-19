V Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia 2026

El histórico Monasterio de San Pedro de Rocas, situado en el municipio de Esgos, vuelve a convertirse por segundo año consecutivo en la sede del Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia, impulsado por la Deputación de Ourense a través del Inorde junto a Turismo de Galicia. Una cita gastronómica de referencia que reúne a medio centenar de cocineros profesionales procedentes de las cuatro provincias gallegas para competir por elaborar la mejor creación del certamen.

El desarrollo de la competición y la valoración del jurado se estructuran del siguiente modo: