V Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia 2026

GASTRONOMÍA

19 oct
-
20 oct

Detalles del evento

Monasterio de San Pedro de Rocas (Esgos, Ourense)
19 oct - 20 oct
Presencial
Campeonato de Pinchos.
V Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia 2026 | La Región

El histórico Monasterio de San Pedro de Rocas, situado en el municipio de Esgos, vuelve a convertirse por segundo año consecutivo en la sede del Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia, impulsado por la Deputación de Ourense a través del Inorde junto a Turismo de Galicia. Una cita gastronómica de referencia que reúne a medio centenar de cocineros profesionales procedentes de las cuatro provincias gallegas para competir por elaborar la mejor creación del certamen.

El desarrollo de la competición y la valoración del jurado se estructuran del siguiente modo:

  • Lunes 19 de octubre: Arranca la primera jornada de competición en vivo, donde los profesionales de la cocina elaboran y presentan ante el jurado sus propuestas gastronómicas en directo.
  • Martes 20 de octubre: Segunda y última sesión de concurso (10:00 h a 13:00 h) para las presentaciones restantes, concluyendo por la tarde (17:30 h) con la entrega de premios y la proclamación de la mejor tapa de Galicia.
  • Criterios de valoración: El jurado evaluará la viabilidad de la tapa en el servicio diario de un bar, el uso de producto local, la estética, la originalidad, la técnica empleada y sus valores gastronómicos globales.

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