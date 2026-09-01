V Festival Celta de San Amaro.

San Amaro acoge este próximo sábado 5 de septiembre la quinta edición del Festival Celta, una cita única que transporta al público a la época castrexa. El icónico Castro de San Cibrao de Las se convierte en el escenario de esta jornada de puertas abiertas que combina la historia, la arqueología y la tradición.

El programa abarca desde las 12:30 hasta las 23:30 horas, ofreciendo una experiencia inmersiva para toda la familia. Entre sus atractivos destacan las recreaciones históricas y talleres didácticos de calzado y pigmentos galaicos, combates escénicos a cargo de Dar Trela Teatro, el tradicional xantar castrexo, la visita de O Mestre Moxardín, la emotiva Oración Celta al solpor en la croa del castro con Uxía Pedreira, una degustación gastronómica de porco celta y los conciertos nocturnos de Acordeireta y Os Melidaos.