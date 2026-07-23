Vendaval Fest 2026

El Vendaval Fest se ha afianzado como la gran cita con los sonidos potentes y guitarreros en La Mariña lucense durante el puente del Día de Galicia.

Con una infraestructura que incluye zona de acampada gratuita y espacio adaptado para furgonetas camper, el festival transforma Ribadeo en un punto de encuentro para amantes del rock alternativo y el punk procedentes de todo el norte de España.

El grupo escocés-canadiense de folk-punk The Real McKenzies encabeza el cartel. Con más de tres décadas sobre los escenarios, The Real McKenzies combinan gaitas tradicionales con ganchos de punk directo y enérgico, ofreciendo un directo arrollador repleto de himnos festivos.

El cartel del fin de semana se completa con bandas consolidadas como Hamlet o El Drogas.