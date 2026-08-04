Venta de abonos para la programación del segundo semestre en el Teatro Principal

El Teatro Principal de Ourense pone a disposición del público los abonos correspondientes a la programación cultural del segundo semestre de 2026. Los abonados de la temporada anterior pueden reservar sus localidades de forma prioritaria hasta el próximo 21 de agosto llamando al 988 317 960. Por su parte, el periodo general de venta de abonos se mantendrá activo hasta el 7 de septiembre, fecha a partir de la cual se iniciará también la adquisición individual de entradas para los espectáculos sueltos.

La oferta teatral para esta segunda mitad del año abarca una variada selección de propuestas que darán comienzo el 17 de septiembre con la representación de Incendios, a cargo de Sarabela Teatro. El cartel se completará hasta el mes de diciembre con obras de diversas compañías como Mihura (EntreCajas Producciones), Carlos Blanco, a penúltima (Condetrespés), La Barraca (Pentación Espectáculos / Teatro de Malta) o El barbero de Picasso (Teatro Español), entre otras.

Los abonos presentan tarifas que oscilan entre los 170,05 euros en la zona de Paraíso y los 282,15 euros en Butaca de Patio, Palco de Platea y Primer Andar, contando además con bonificaciones para titulares del carné joven, estudiantes, mayores de 65 años y personas en situación de desempleo. Las gestiones pueden realizarse en la taquilla del teatro en horario de 12:00 a 14:00 horas, a través de la plataforma web Ataquilla y en la página oficial del recinto teatroprincipalourense.com.