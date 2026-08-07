Los versos de Rosalía maduran a través de la voz de Amancio Prada

Amancio Prada celebra medio siglo cantando a Rosalía con un concierto que contempla el paisaje recorrido desde la pureza desnuda de las primeras canciones, convertidas ya en parte de nuestra memoria colectiva, hasta las relecturas maduras. Entradas en Ataquilla.