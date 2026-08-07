Los versos de Rosalía maduran a través de la voz de Amancio Prada

CONCIERTOS

07 ago

Detalles del evento

Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil (Nogueira de Ramuín, Ourense)
7 ago
20:00
Presencial
Amancio Prada.
Los versos de Rosalía maduran a través de la voz de Amancio Prada | La Región

Amancio Prada celebra medio siglo cantando a Rosalía con un concierto que contempla el paisaje recorrido desde la pureza desnuda de las primeras canciones, convertidas ya en parte de nuestra memoria colectiva, hasta las relecturas maduras. Entradas en Ataquilla.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats