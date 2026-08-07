Los versos de Rosalía maduran a través de la voz de Amancio Prada
CONCIERTOS
Detalles del evento
Amancio Prada celebra medio siglo cantando a Rosalía con un concierto que contempla el paisaje recorrido desde la pureza desnuda de las primeras canciones, convertidas ya en parte de nuestra memoria colectiva, hasta las relecturas maduras. Entradas en Ataquilla.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FIESTAS PEREGRINA
Concierto de La Casa Azul en Pontevedra
CON INSCRIPCIÓN
Observación astronómica en Aquis Querquennis
Lo último
DOCE AFECTADOS EN UN GARAJE
Aluvión de denuncias por robos en coches en A Ponte
ASESINÓ A SU ABUELO
Un tiroteo escolar en Tailandia deja al menos 6 muertos y 15 heridos