Visita teatralizada al campamento Aquis Querquennis

FIESTAS APÓSTOL
Concierto de The Rapants
AQUIS QUERQUENNIS
Detalles del evento
El Concello de Bande acoge una experiencia cultural gratuita para recorrer uno de los yacimientos más emblemáticos de Galicia a través de sus protagonistas a través de una visita teatralizada para descubrir el campamento romando de Aquis Querquennis de una forma diferente, experimentando la historia en primera persona, recorriendo uno de los enclaves de referencia de la huella romana en el noroeste peninsular. Las plazas son limitadas por lo que, para asistir, es necesario realizar inscripción previa en los teléfonos 988 443 001 o 988 040 127.
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