Xavi Lozano, músico de lo imposible e ingenio sin límites

CONCIERTO

10 ago

Detalles del evento

Plaza de España, Pontevedra
10 ago
20:00
Presencial
Xavi Lozano
Xavi Lozano, músico de lo imposible e ingenio sin límites | La Región
  • LUGAR / PRAZA ARTURO SOUTO
  • PONTEVEDRA
  • LUNES, 10 DE JULIO
  • 19:30 HORAS

Xavi Lozano presenta su espectáculo musical e interactivo “Tubos do mundo”, una propuesta escénica innovadora donde la música, el humor y la creatividad instrumental se entrelazan de forma magistral. Lozano es un polifacético músico y pedagogo catalán reconocido por su sorprendente capacidad para convertir cualquier objeto cotidiano en un instrumento de viento perfectamente afinado.

Durante la actuación, el artista transforma muletas, tubos de riego, sillas, vallas metálicas y artículos de fontanería en flautas y artefactos sonoros con los que interpreta melodías de muy diversos géneros musicales.

Su trayectoria está ligada a la divulgación sonora y a la experimentación acústica, habiendo colaborado con formaciones internacionales y programas de tv.

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