XI Gala contra el Cáncer en Ourense: artistas, horario y entradas del 28 de noviembre

El Auditorio Municipal de Ourense acogerá este sábado, 28 de noviembre, la XI Gala contra el Cáncer, una cita solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que reunirá música, danza y espectáculo sobre el escenario. La apertura de puertas será a las 20:00 horas y la gala comenzará a las 20:30.

El cartel de esta edición reúne a seis propuestas artísticas de distintos estilos. Entre ellas estará Eladio y los Seres Queridos, que celebra sus 20 años de trayectoria con su último trabajo, ‘B.S.O. 2005-2025’, un recorrido por dos décadas de canciones.

También actuará Javi Maneiro, cantante y compositor gallego con una amplia trayectoria vinculada al rock, mientras que Yoly Saa llevará al Auditorio sus canciones de autor. El apartado musical se completa con The Teta's Van, grupo gallego que reivindica el papel de la mujer en la música; y Dulzaro, proyecto de Alberto Domínguez que combina sonidos del folclore tradicional con música electrónica.

La danza tendrá su espacio con Only You, escuela ourensana de baile y fitness, que aportará una propuesta dinámica al espectáculo. La gala estará presentada por Raquel Nogueira y Antía Vidal.

Más de 60.000 euros recaudados en diez ediciones

La gala alcanza este año su undécima edición después de haber recaudado más de 60.000 euros en sus diez citas anteriores para colaborar con la lucha contra el cáncer.

La organización corre a cargo de la Asociación Cultural As Canellas, con la producción de Abella Creativa, y cuenta con la colaboración de distintas entidades e instituciones ourensanas.

Entradas a 10 euros

Las entradas tienen un precio de 10 euros y están disponibles online a través de Ataquilla. También se han habilitado 150 localidades para su venta física en la sede de la AECC de Ourense.

Quienes quieran colaborar pero no puedan acudir disponen además de una Fila Cero, mediante donativos a la cuenta habilitada por la organización.

Programación de la XI Gala contra el Cáncer