Xira "Lugares Máxicos 2026", de Carlos Núñez

FESTAS APÓSTOLO
Inauguración de las Festas do Apóstolo con la Real Filharmonía
CONCERTO EN OSEIRA
Detalles del evento
O músico Carlos Núñez chega ó Mosteiro de Oseira coa xira “Lugares Máxicos 2026”. Neste escenario monumental, o gaiteiro vigués conmemorará o 30 aniversario do seu disco “A irmandade das estrelas·, unha obra que transformou a música celta e se erixiu como un fito da cultura galega. O concerto promete ser unha viaxe sonora a través de tres décadas de traxectoria, conectando a tradición con sons contemporáneos. O público terá a oportunidade de gozar dun repertorio musical centrado nos grandes temas da carreira musical do gaiteiro, de orixes ourensás e que ó longo dos anos se converteu nun dos artistas galegos con maior proxección internacional. As entradas están á venda a través da páxina web ataquilla.com.
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