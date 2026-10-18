XIX Carreira Canon do Sil
TRAIL
Detalles del evento
El municipio ourensano de Parada de Sil celebra el 18 de octubre, la XIX Carreira Canón do Sil, una de las citas destacadas del calendario gallego de carreras por montaña. La prueba reunirá a corredores de diferentes categorías en un entorno privilegiado, con los espectaculares paisajes de la Ribeira Sacra como escenario.
La competición ofrece varias distancias adaptadas a distintos niveles, con un recorrido largo de 33 kilómetros y 2.220 metros de desnivel positivo, una modalidad de 17 kilómetros y 950 metros de desnivel, y pruebas de 12 y 7 kilómetros destinadas a las categorías juvenil, mini y cadete.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 18 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 17 de octubre?
PERSONAJES DE LA CULTURA GALLEGA
Presentación | "Campo del Desafío", el libro de Carlos de la Peña
Lo último
NUEVA AMENAZA MILITAR
Zelenski acusa a Trump de favorecer a Rusia al suspender las sanciones: "Es injusto"
NECESITADOS DE TRES PUNTOS
El derbi entre Sporting Carballiño y Maside es en Espiñedo