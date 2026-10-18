XIX Carreira Canon do Sil

El municipio ourensano de Parada de Sil celebra el 18 de octubre, la XIX Carreira Canón do Sil, una de las citas destacadas del calendario gallego de carreras por montaña. La prueba reunirá a corredores de diferentes categorías en un entorno privilegiado, con los espectaculares paisajes de la Ribeira Sacra como escenario.

La competición ofrece varias distancias adaptadas a distintos niveles, con un recorrido largo de 33 kilómetros y 2.220 metros de desnivel positivo, una modalidad de 17 kilómetros y 950 metros de desnivel, y pruebas de 12 y 7 kilómetros destinadas a las categorías juvenil, mini y cadete.