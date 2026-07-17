Xornadas de Folclore 2026 en Ourense: programa completo, fechas y actuaciones en Valdeorras

Las Xornadas de Folclore de la Diputación de Ourense recuperan este verano su formato completo tras la edición reducida del pasado año y volverán a llenar la provincia de música, danza y tradición del 10 al 20 de agosto. La XLI edición reunirá a 178 artistas procedentes de Armenia, Ecuador, Kenia, México, Serbia y Taiwán, que actuarán en 16 municipios, entre ellos A Rúa, O Barco de Valdeorras, Manzaneda, A Pobra de Trives y Viana do Bolo.

El festival, organizado por la Diputación desde 1984 y miembro de CIOFF-España, organismo vinculado a la UNESCO, fue presentado este viernes por el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, acompañado por el director artístico, Xulio Fernández, y el director del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, Xabier Fernández.

Tras los incendios forestales que obligaron a reducir la programación en 2025, el certamen recupera su despliegue habitual con actuaciones gratuitas, preferentemente al aire libre y dirigidas a todos los públicos.

Seis países y cuatro continentes

El cartel de este año estará formado por seis agrupaciones internacionales:

Armenia: Sebastia Dance Ensemble - Taron Aesthetic Center (30 artistas).

Ecuador: Elenco Ñukanchik (28).

Kenia: Kikwetu Afrika Music and Dance Group (25).

México: Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua (31).

Serbia: Folk Dance Group "Tucović" (35).

Taiwán: YiTzy Folk Dance Theatre (29).

En total serán 178 artistas, que ofrecerán espectáculos de unos cien minutos de duración.

Programa completo de las Xornadas de Folclore 2026

Lunes, 10 de agosto

20.30 horas: Acto inaugural en el Teatro Principal de Ourense

Martes, 11 de agosto

Bande: Plaza de la Constitución (20:30)

A Rúa: Parque del Aguillón (22:30)

Miércoles, 12 de agosto

O Barco: Parque del Malecón (22:30)

Celanova: Claustro del Monasterio (20.30)

Jueves, 13 de agosto

Allariz: Campo de la Barreira (22:30)

Maceda: Rúa del Toural (22:30)

Viernes, 14 de agosto

Manzaneda: Patio del Colegio (22:30)

Verín: Parque Preguiza (22:30)

Sábado, 15 de agosto

C. Caldelas: Plaza del Prado (22:30)

Estrimo: Alameda (20:30)

Domingo, 16 de agosto

O Carballiño: (22:30)

Xinzo de Limia: Desfile (20:00) y festival (20:30)

Lunes, 17 de agosto

Viana do Bolo: Praza Maior (22:30)

Trives: Patio Sta. Leonor (22:30)

Martes, 18 de agosto

Gran desfile desde el Parque de San Lázaro (22:30) hasta la Praza Maior de Ourense (23:00) y actuación conjunta de los seis grupos

Miércoles, 19 de agosto

Auditorio do Castelo de Ribadavia, con una nueva actuación conjunta (23:00)

Jueves, 20 de agosto

Fin del festival y despedida de las delegaciones

La Diputación destaca que uno de los principales objetivos de las Xornadas es la democratización cultural y el equilibrio territorial, acercando espectáculos internacionales a municipios de toda la provincia y consolidando una de las citas culturales más importantes del verano ourensano.