178 ARTISTAS INTERNACIONALES
Xornadas de Folclore 2026 en Ourense: programa completo, fechas y actuaciones en Valdeorras
178 ARTISTAS INTERNACIONALES
Detalles del evento
Las Xornadas de Folclore de la Diputación de Ourense recuperan este verano su formato completo tras la edición reducida del pasado año y volverán a llenar la provincia de música, danza y tradición del 10 al 20 de agosto. La XLI edición reunirá a 178 artistas procedentes de Armenia, Ecuador, Kenia, México, Serbia y Taiwán, que actuarán en 16 municipios, entre ellos A Rúa, O Barco de Valdeorras, Manzaneda, A Pobra de Trives y Viana do Bolo.
El festival, organizado por la Diputación desde 1984 y miembro de CIOFF-España, organismo vinculado a la UNESCO, fue presentado este viernes por el vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, acompañado por el director artístico, Xulio Fernández, y el director del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, Xabier Fernández.
Tras los incendios forestales que obligaron a reducir la programación en 2025, el certamen recupera su despliegue habitual con actuaciones gratuitas, preferentemente al aire libre y dirigidas a todos los públicos.
El cartel de este año estará formado por seis agrupaciones internacionales:
En total serán 178 artistas, que ofrecerán espectáculos de unos cien minutos de duración.
Lunes, 10 de agosto
Martes, 11 de agosto
Miércoles, 12 de agosto
Jueves, 13 de agosto
Viernes, 14 de agosto
Sábado, 15 de agosto
Domingo, 16 de agosto
Lunes, 17 de agosto
Martes, 18 de agosto
Miércoles, 19 de agosto
Jueves, 20 de agosto
La Diputación destaca que uno de los principales objetivos de las Xornadas es la democratización cultural y el equilibrio territorial, acercando espectáculos internacionales a municipios de toda la provincia y consolidando una de las citas culturales más importantes del verano ourensano.
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