XXIII Romaría Etnográfica Raigame en Vilanova dos Infantes

EVENTOS CULTURAIS
O Día das Letras Galegas na provincia de Ourense
CULTURA POPULAR
Detalles del evento
Vilanova dos Infantes (Celanova) se vuelve el centro de la cultura popular gallega un año más. La XXIII Romaría Etnográfica Raigame se celebra en el marco del Día das Letras Galegas reuniendo en la villa ourensana a centenares de gallegos en un evento que está marcado en el calendario.
Vilanova dos Infantes se convierte en una ciudad medieval por un día llenándose de artesanía, canteiros, tecedeiras, fiandeiras, ferreiros, zoqueiros y otros oficios. Esta es Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde hace más de dos décadas.
La cita comienza desde las 10:30 horas
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