XXIII Romaría Etnográfica Raigame en Vilanova dos Infantes

Vilanova dos Infantes (Celanova) se vuelve el centro de la cultura popular gallega un año más. La XXIII Romaría Etnográfica Raigame se celebra en el marco del Día das Letras Galegas reuniendo en la villa ourensana a centenares de gallegos en un evento que está marcado en el calendario.

Plano Romaría Etnográfica Raigame | La Región

Vilanova dos Infantes se convierte en una ciudad medieval por un día llenándose de artesanía, canteiros, tecedeiras, fiandeiras, ferreiros, zoqueiros y otros oficios. Esta es Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde hace más de dos décadas.

La cita comienza desde las 10:30 horas