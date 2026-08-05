La XXXIII Festa da Ostra de Noalla se celebrará este fin de semana, entre el viernes 7 y el domingo 9 de agosto en el entorno del campo de fútbol de O Salés, en la parroquia de Noalla (Sanxenxo, Pontevedra).

Organizada por la Comisión de Festas Virxe do Carme, esta cita gastronómica prevé repartir unas veintiséis mil unidades de ostra fresca extraída de las Rías Baixas durante los tres días de degustación. Las carpas gastronómicas abren ininterrumpidamente desde el mediodía, ofreciendo a los asistentes la clásica docena de ostras servidas al natural con limón a un precio popular de doce euros, maridadas con vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas.

La oferta culinaria, con amenización musical, se completa con alternativas como empanada artesanal, churrasco a la brasa, mejillones al vapor y sardinas asadas para satisfacer a todo tipo de comensales.