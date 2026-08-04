Zumba al aire libre en Allariz

FESTAS MARÍA PITA
Concierto de Ángel Stanich
+DEPORTE
Detalles del evento
El programa de actividades de verano de +Deporte La Región suma una nueva cita con el ritmo y el ejercicio al aire libre. En este caso el programa se traslada hasta Allariz con una sesión intensiva de zumba para participantes de todas las edades y niveles de condición física. Durante aproximadamente una hora, los asistentes podrán disfrutar de una clase colectiva orientada a fomentar hábitos de vida saludables, combinar diversión y deporte y dinamizar el ocio en la provincia durante los meses de verano. Inscripciones en pressclub.laregion.es.
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