Zumba al aire libre en Allariz

El programa de actividades de verano de +Deporte La Región suma una nueva cita con el ritmo y el ejercicio al aire libre. En este caso el programa se traslada hasta Allariz con una sesión intensiva de zumba para participantes de todas las edades y niveles de condición física. Durante aproximadamente una hora, los asistentes podrán disfrutar de una clase colectiva orientada a fomentar hábitos de vida saludables, combinar diversión y deporte y dinamizar el ocio en la provincia durante los meses de verano. Inscripciones en pressclub.laregion.es.