Zumba al aire libre en Verín

+DEPORTE

28 jul

Detalles del evento

Alameda, Verín
28 jul
20.30
Presencial
Zumba +Deporte.
Zumba al aire libre en Verín | La Región

El programa estival +Deporte La Región continúa su recorrido de hábitos saludables por los diferentes rincones de la provincia ourensana. La parada de hoy será en Verín, con una sesión de zumba abierta a todos los públicos. La cita, diseñada con una duración aproximada de una hora, está concebida para que vecinos y visitantes de todas las edades puedan disfrutar de una tarde llena de ritmo, música y ejercicio cardiovascular sin importar su nivel previo de preparación física. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web pressclub.laregion.es.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats