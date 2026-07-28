Zumba al aire libre en Verín

FIESTAS APÓSTOL
Concierto de The Rapants
+DEPORTE
Detalles del evento
El programa estival +Deporte La Región continúa su recorrido de hábitos saludables por los diferentes rincones de la provincia ourensana. La parada de hoy será en Verín, con una sesión de zumba abierta a todos los públicos. La cita, diseñada con una duración aproximada de una hora, está concebida para que vecinos y visitantes de todas las edades puedan disfrutar de una tarde llena de ritmo, música y ejercicio cardiovascular sin importar su nivel previo de preparación física. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web pressclub.laregion.es.
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