Zumba en una animada tarde en Maside
+DEPORTE
Detalles del evento
La localidad de Maside se prepara para una cita activa con el programa de actividades de verano organizadas por +Deporte La Región. Será una clase especial de zumba, diseñada para ofrecer una hora de ejercicio dinámico y apta para todos los públicos, combinando ejercicio físico y entretenimiento al aire libre durante la temporada estival. La actividad, con aforo para 150 personas, está abierta a todos los públicos, adaptándose a diversos niveles de experiencia, si bien deberán formalizar su inscripción a través del enlace pressclub.laregion.es.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
+DEPORTE
Zumba en una animada tarde en Maside
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 20 de agosto?
Lo último