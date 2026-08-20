Zumba en una animada tarde en Maside

+DEPORTE

20 ago

Detalles del evento

Piscina Municipal A Rañoa, Maside
20 ago
20:00
Presencial
Zumba.
Zumba en una animada tarde en Maside | La Región

La localidad de Maside se prepara para una cita activa con el programa de actividades de verano organizadas por +Deporte La Región. Será una clase especial de zumba, diseñada para ofrecer una hora de ejercicio dinámico y apta para todos los públicos, combinando ejercicio físico y entretenimiento al aire libre durante la temporada estival. La actividad, con aforo para 150 personas, está abierta a todos los públicos, adaptándose a diversos niveles de experiencia, si bien deberán formalizar su inscripción a través del enlace pressclub.laregion.es.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats