Zumba para animar los últimos días de agosto en Castro Caldelas

Las actividades deportivas de verano organizadas por +Deporte La Región se trasladan a Castro Caldelas con una sesión de zumba veraniegas como parte del programa deportivo estival para fomentar la actividad física y el ocio activo entre vecinos y visitantes. Estas clases dinámicas al aire libre están diseñadas para todas las edades y niveles de condición física, combinando ritmo, música y ejercicio. La propuesta está adaptada para todos los públicos, edades y niveles de estado físico. Los interesados pueden formalizar su inscripción a través del enlace pressclub.laregion.es.