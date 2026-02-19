El calendario del Foro La Región: fechas, ponentes y conferencias de marzo 2026

El Foro La Región afronta el nuevo año 2026 con varias convocatorias de foros interesantes. Los Foros La Región previstos, sus fechas y ponentes son los siguientes:

Marzo 2026

Jorge Carrillo Menéndez

Jorge Carrillo Menéndez es el hijo menor de Carmen y nieto de María Alivio. También es hijo de Santiago Carrillo. Licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Saint-Maur, en las afueras de París, ha sido, entre otras cosas, sobrecargo de Iberia y sindicalista del sector aéreo. Lector apasionado, su vocación por la escritura surgió tardíamente. Este primer libro pretende contar la vida de su abuela, que vivió a caballo entre tres siglos —a lo largo de 102 años—, y la de su madre, que falleció a los 96 años. Dos vidas que recogen muchos de los acontecimientos que marcaron el siglo XX y la vida de sus protagonistas.

A priori, pocos lectores sabrán quiénes son María y Carmen Menéndez ni por qué comparten apellido. La explicación es sencilla: son suegra y esposa, respectivamente, del político Santiago Carrillo, y ambas son las protagonistas de esta historia.

María nació en un pequeño pueblo asturiano, marcado por el caciquismo y la vida rural, y fue víctima de una de las peores violencias que puede sufrir una mujer. Aquella experiencia la empujó a marcharse, y fue en Barcelona donde dio a luz a Carmen.

En 1939, madre e hija se vieron obligadas a huir a Francia. Allí consolidaron su compromiso con el Partido Comunista. En ese entorno, Carmen conoció a Santiago Carrillo, con quien emprendió una vida compartida en lo personal, lo familiar y lo político, hasta el final de sus días.

Su hijo menor, Jorge Carrillo Menéndez, reconstruye en este relato íntimo y conmovedor las vidas de su madre y su abuela. Sus recuerdos familiares se entrelazan con el contexto histórico que abarca desde la Segunda República, la Guerra Civil y el largo exilio, hasta el franquismo y la Transición.

Abusos de poder, maternidad en solitario, memoria histórica, educación, resistencia y supervivencia femeninas, son algunos de los ejes que recorren este relato intergeneracional. Pero, por encima de todo, destaca la lucha, el coraje, la solidaridad y el firme compromiso social de dos mujeres que, pese a las adversidades, dejaron una huella imborrable.

¿Donde es?

Afundación

¿Cuando es?

Jueves 5 de Marzo de 2026, a las 20:30 horas

Emilia Landaluce

Emilia Landaluce es columnista de El Mundo y una de las firmas habituales de su sección Nacional. Anteriormente escribió para ABC. También es comentarista habitual de Es la Mañana de Federico.

Ha publicado varios libros.

Como periodista, tras un breve periodo en el grupo Recoletos, hizo sus pinitos en la banca con la consecuente crisis de Lehman Brothers. Después volvió a Unidad Editorial en donde ha pasado por todas las secciones del periódico hasta que recaló en LOC.

Un año y medio en ABC le dotó de un prisma diferente. Negra de Francis Franco y, según sus detractores, blanqueadora del franquismo, ha publicado su primer libro A cuatro manos con Rosa Belmonte. También, a lo largo de su vida ha publicado exclusivas como El testamento de Franco o El relato de Juan Carlos I sobre el 23-F.

Emilia Landaluce (Madrid, 1981), se define como periodista por descarte y accidente y visitará Foro La Región para presentarnos su libro. En las páginas de "Heterodoxos" se recuerdan las figuras políticas como la de de Julián Besteiro, que cosechó por igual el odio tanto de la izquierda como de la derecha; sacerdotes como José María Albareda, fundador del CSIC; prominentes falangistas como Mercedes Formica, así y todo impulsora de grandes reformas jurídicas en favor de las mujeres; o nacionalistas catalanes como Francisco Cambó, que soñó con gobernar el país. Como advierte Andrés Trapiello desde el mismo prólogo, «hay algo común a todos estos personajes: la fuerte personalidad de cada uno de ellos, propia de quienes sobrevivieron (algunos ni eso) en una época del siglo XX caracterizada por su encarnizada voracidad para aquellos que se salían de la secta y buscaban el bien de la comunidad en el sentido común».

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Jueves 12 de Marzo de 2026, a las 20:30 horas

Félix Revuelta

Félix Revuelta (Burgos, 10-7-1947), presidente del Consejo de Administración y de la Junta Directiva de la Unión Deportiva Logroñés. Miembro de la junta Directiva de la RFEF desde diciembre de 2018. Nacido en Burgos, aunque pasó su infancia y juventud en Logroño, se trasladó a Barcelona donde realizó el servicio militar en la Guardia Civil y al mismo tiempo se formó en economía. En el año 1970 se licenció en el cuerpo y se presentó a unas oposiciones de una empresa perteneciente al INE. Paralelamente, trabajó como consultor y realizó estudios económicos a empresas. En 1991 constituyó la sociedad Naturhouse S.L. Actualmente es presidente ejecutivo del Grupo Naturhouse y su mayor accionista a través de Kiluva, de la que es presidente del Consejo de Administración y por medio de la que está presente también en las bodegas Heredad de Baroja, el grupo de comunicación Vocento, en el sector inmobiliario a traves de Tartales, la química Sniace y la Unión Deportiva Logroñés, entre otras sociedades. A todo ello se suma la propiedad y gestión del hotel Healthhouse Las Dunas de Estepona.

Criado en el seno de una familia humilde y muy unida, Félic Revuelta creció bajo uno valores y convicciones muy firmes.

Su viveza, capacidad y empuje lo llevaron a ir en busca de nuevos horizontes hasta convertirse en dueño de uno de los más reconocidos grupos empresariales.

Compartirá en Foro La Región toda su trayectoria, que vuelca en su libro "El fracaso es el principio del éxito" tratando de ser fuente de inspiración para otros.

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Miercoles 25 de Marzo de 2026, a las 20:30 horas

Puedes inscribirte aquí o asistir sin reserva hasta completar el aforo.