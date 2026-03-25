El calendario del Foro La Región: fechas, ponentes y conferencias de abril 2026

Programa del Foro La Región previsto en el mes de abril 2026

El Foro La Región arranca el segundo trimestre del año 2026 con varias convocatorias de foros interesantes. Los Foros La Región previstos, sus fechas y ponentes son los siguientes:

Jordi Sevilla: "Momento de España"

Jordi Sevilla, momento de España | La Región

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Jueves 9 de Abril de 2026, a las 20:30 horas

Cómo inscribirse aquí

Descripción

Jordi Sevilla es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y experto en economía y política económica. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Ha sido diputado durante diez años (2000 a 2009), jefe del gabinete del Ministro de Agricultura (1991-1993), jefe de gabinete del Ministro de Economía y Hacienda (1993-1996), y Ministro de Administraciones Públicas (2004-2007).

Senior Counsellor de PwC (2009-2015), responsable del equipo económico del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno (2015-2016) y Presidente de

la Red Eléctrica de España (2018-2020). Ha sido Director de Contexto Económico de la Consultora LLYC hasta marzo de 2025.

En la actualidad forma parte de varios Consejos Asesores de empresas y es Senior Advisor en otras. Preside el consejo social de la UNIR.

Además, ha sido profesor en el Instituto de Empresa (IE), es autor de varios artículos especializados, escribe una columna en Cinco Dias, y de varios libros, entre los que destacan: La economía en dos tardes. Un manual para todos, incluidos presidentes del gobierno (Deusto), “La España herida: Las 6 brechas sociales y cómo corregirlas” (Deusto) y, recientemente, “Manifiesto por una democracia radical” (Deusto) y “El pulgar inteligente y la democracia enferma” (Tirant humanidades).

Rodolfo Martín Villa: "50 años de concordia"

Rodolfo Martín Villa: 50 años de concordia | Foro La Región

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Jueves 16 de Abril de 2026, a las 20:30 horas

Cómo inscribirse

Descripción

Rodolfo Martín Villa es Ingeniero Industrial. Funcionario del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado.

Gobernador Civil de Barcelona (1974-1975). Ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), Gobernación – e Interior (1976-1979) y Administración Territorial (1980-1981). Vicepresidente del Gobierno (1981-1982).

Senador por Designación Real (1977-1979). Diputado al Congreso por León (1979-1983) y por Madrid (1989-1997). Presidente de las Comisiones de Presupuestos (1989-1996), Justicia e Interior (1996-1997) y del Pacto de Toledo sobre las pensiones públicas.

Presidente de Ibercobre (1979-1980), de U.C.B. España (Unión Chimique Belge) (1990-97), de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros de Madrid (1993-97). Presidente de ENDESA, S.A. (1997-2002), Endesa Italia (2001-2003) y Enersis (Chile) (1997-1999). Presidente de Sogecable, S.A. (2004 -2010)

Presidente (2003-2007) y Vocal del Colegio Libre de Eméritos Universitarios. Presidente (2002-2005) y Vocal del Museo Arqueológico Nacional. Vocal de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y de la Fundación Pro Real Academia Española (1998-2009). Presidente de la Fundación Endesa (1998-2009).

Nos propone analizar el contexto, el proceso y la evolución de la España post Franco, el proceso de 50 años de concordia.

"La carrera de Michael Joseph en imágenes: fotógrafo de los Rolling Stones para Beggars Banquet"

Michael Joseph | La Región

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Jueves 23 de Abril de 2026, a las 20:30 horas

Cómo inscribirse aquí

Descripción

Michael Joseph nació en Kimberly, la capital de la provincia del Cabo Norte de Sudáfrica, en 1941. Su padre estuvo muy involucrado en actividades contra el apartheid, especialmente en la recaudación de fondos, y todo esto le dio a Joseph una temprana exposición a políticos y reportajes sociales de Sudáfrica. Mejor conocido por su fotografía publicitaria y sus imágenes icónicas de The Rolling Stones.

Creció en un entorno políticamente complejo debido a la participación de su padre en el movimiento antiapartheid, lo cual influyó profundamente en su visión del mundo y su obra.

Tras la muerte de su padre a finales de la década de 1950, Joseph se trasladó a Inglaterra. Estudió en el London College of Printing and Graphic Arts, donde perfeccionó sus habilidades fotográficas. Entre sus influencias se encuentran Bill Brandt, Lord Snowdon, El Bosco y Pieter Bruegel, quienes moldearon su singular enfoque fotográfico.

A principios de la década de 1960, Joseph había instalado un cuarto oscuro en su apartamento de Harley Street y estaba ganando reconocimiento en la industria publicitaria.

En 1964, Joseph aceptó fotografiar la guerra de Vietnam. Más tarde describió la experiencia como «la más angustiosa de su vida», pero las imágenes marcaron un punto de inflexión en su carrera.

Su trabajo en Vietnam le abrió las puertas del mundo de la publicidad, donde se hizo conocido por su habilidad para fotografiar composiciones de grupos grandes. Su talento en este campo llegó a ser tan destacado que una imagen de grupo con hasta 50 personas se conocía coloquialmente como «Michael Joseph».

Un éxito inicial notable fue su campaña de 1965 para la cerveza Courage, que incluía la fotografía de una anciana disfrutando de una pinta. La imagen se hizo ampliamente conocida en vallas publicitarias de toda Inglaterra.

El trabajo más emblemático de Joseph llegó en 1968, cuando le encargaron fotografiar a los Rolling Stones para su álbum Beggars’ Banquet. La sesión se realizó en Sarum Chase, una mansión en Hampstead, al norte de Londres, y fue dirigida por el director artístico Mike Peters.

El concepto visual se inspiró en parte en la película Viridiana de Luis Buñuel de 1961, concretamente en su famosa escena del banquete.

Joseph recordó más tarde: «Una de las razones por las que me eligieron para la sesión de fotos de los Rolling Stones fue que, entre otras cosas, era el único fotógrafo de la ciudad que sabía dónde encontrar y manipular animales». Las fotografías resultantes adquirieron una relevancia histórica y continúan exhibiéndose y vendiéndose en galerías de todo el mundo, incluyendo la Iconic Images Gallery de Londres.

Además de Beggars’ Banquet, Joseph consideró la fotografía de Harold Macmillan pronunciando el histórico discurso «Vientos de Cambio» en Ciudad del Cabo en 1960 como uno de sus momentos más importantes, reflejando las influencias políticas de su juventud.

A finales de la década de 1960, Joseph también fundó una exitosa agencia de dobles, al identificar un nicho en el mercado de las sesiones fotográficas comerciales. Entre sus clientes más destacados se encontraba Jeannette Charles, quien se hizo famosa por su carrera como doble de la reina Isabel II. Su agencia también proporcionó talento para campañas publicitarias, incluyendo una destacada campaña de Nike con un doble de John McEnroe en la década de 1980.

El consejo de Joseph a los aspirantes a fotógrafos es: “Ten siempre una cámara a mano, cada minuto de tu día”.

Foro La Región podrá contar con la destacada presencia de su hija, Justine, Joseph, quien realizará un interesante recorrido de la trayectoria de Michael Joseph.