El calendario del Foro La Región: fechas, ponentes y conferencias de enero 2025

El Foro La Región afronta el nuevo año 2026 con varias convocatorias de foros interesantes. Los Foros La Región previstos, sus fechas y ponentes son los siguientes:

Enero 2025

Avance del Foro La Región_ Enero 2026. | La Región

David Hernández de la Fuente

David Hernández de la Fuente en Foro La Región. | La Región

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Jueves 15 de Enero de 2026, a las 20:30 horas

Inscripción a través del Press Club de La Región

En Foro La Región se abordará la actualidad del estoicismo, su influencia en el mundo contemporáneo y las enseñanzas esenciales de los grandes pensadores clásicos a través de Hernandez de la Fuente que es Doctor en Filología Clásica, Doctor en Historia Social de la Antigüedad, Licenciado en Filología Clásica, Filología Hispánica y Derecho. Sus líneas de investigación principales son la religión y mitología griega (esp. Oráculos y Pitagorismo), sociedad y literatura en la Antigüedad tardía (Nono de Panópolis, poesía y sociedad protobizantinas), tradición clásica e historia del platonismo (Leyes y Neoplatonismo). Catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido anteriormente docente e investigador en las universidades de Potsdam, Carlos III de Madrid y UNED. Imparte actualmente docencia de grado y posgrado en la Universidad Complutense, en Filología Clásica, Estudios Medievales y Ciencias de las Religiones.

Autor de diversos ensayos sobre literatura, filosofía y mitología clásica, entre los cuales destacan: Bakkhos Anax (CSIC 2008) Oráculos griegos (Alianza 2008, 2019), Vidas de Pitágoras (Atalanta 2011, 2014, 2020), Mitología clásica (Alianza 2015), Breve historia de Bizancio (Alianza 2014) o El despertar del alma: Dioniso y Ariadna, mito y misterio (Ariel 2017), El hilo de oro: los clásicos en el laberinto de hoy (Ariel 2021), y de numerosos artículos de su especialidad en revistas académicas. Ha recibido diversas distinciones internacionales a su trayectoria de investigación, como el Premio “Fundación Pastor” de Estudios Clásicos (2005), el Burgen Scholarship Award de la Academia Europaea (2014) o el Humboldt-Forschungsstipendium (2009). Se le han concedido ayudas postdoctorales como la Juan de la Cierva (2005), José Castillejo (2007), Beatriu de Pinós (2011) y Ramón y Cajal (2011).

Hernández de la Fuente ha participado como investigador principal en numerosos proyectos y grupos de investigación de ámbito autonómico, estatal y europeo y ha dirigido 5 tesis doctorales. Es editor o miembro del consejo editorial de diversas revistas y colecciones de monografías, como la colección “Temas de Historia Antigua” en la Editorial Síntesis, la colección de monografías del Instituto de Ciencias de las Relgiones (UCM) y desde 2021 la revista Estudios Bizantinos. Ha sido investigador o docente invitado en centros como Columbia Univ., Univ. di Firenze, CNRS (París), Akademie der Wissenschaften (Berlín), Univ, Paris-X o Freie Univ. Berlin, entre otras instituciones internacionales. Es miembro activo de varios grupos de y de sociedades como la Sociedad Española de Estudios Clásicos (es actualmente vocal de su sección de Madrid) o la Sociedad Española de Retórica (es su secretario actualmente). Además, es crítico literario en varios diarios nacionales y traductor de literatura griega y latína: entre otras obras, ha traducido Dionisíacas de Nono de Panópolis, Vidas paralelas de Plutarco o el Cantar de Ruodlieb. Además, como novelista, es autor de diversos libros de narrativa, entre los cuales destacan Las puertas del sueño (2004) o A cubierto (2011), por los que ha recibido varios premios literarios.

Javier López Alós

Javier López Alós. | La Región

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Jueves 22 de Enero de 2026, a las 20:30 horas

Inscripción en el Press Club de La Región

Javier López Alós es doctor en Filosofía y escritor. Durante los últimos años se ha interesado sobre todo en desarrollar un abordaje filosófico de la relación entre subjetividad, cultura y política en el presente. Ha publicado numerosos trabajos académicos sobre la historia de las ideas. Ha trabajado en la Universidad de Leeds (Reino Unido) como investigador visitante y profesor, y actualmente combina la escritura, la docencia y la divulgación crítica. Sus últimos libros son Crítica de la razón precaria (2019) y El intelectual plebeyo (2021).

López Alós, visita el Foro La Región para presentarnos su libro "Por qué pnsamos lo que pensamos", donde, junto a Vicent Botella i Soler, realiza un recorrido fascinante por los factores biológicos, psicológicos y culturales que "determinan nuestro pensamiento sin que lo notemos". A través de ejemplos cotidianos, referencias científicas y filosóficas, los autores muestran cómo "nuestra mente recurre a atajos y simplificaciones para afrontar la complejidad del mundo, generando errores sistemáticos, prejuicios y vulnerabilidades que pueden ser explotadas por la manipulación y la desinformación".

Vicent Botella i Soler y Javier López Alós han construido un texto accesible, estimulante y revelador. Una guía imprescindible para quienes buscan entender mejor la naturaleza de su propio pensamiento y "aprender a gestionar las limitaciones cognitivas en un mundo de excesos".

Juan Carlos Alonso

Juan Carlos Alonso. | La Región

¿Donde es?

Centro Cultural Marcos Valcárcel

¿Cuando es?

Jueves 29 de Enero de 2026, a las 20:30 horas

Inscripción en el Press Club

Juan Carlos Alonso (Barcelona, 1972) es ingeniero técnico en Informática de Gestión, máster en Dirección Comercial y postgrado en Creación de Empresas.

Ha escrito "¿Por quién corren las enfermeras?" , una oda a la vida y al médico personal que, después de siete intensos meses, consiguió salvar la vida de su hijo. Y visitará el Foro La Región para presentar su obra: "El último maqui. Vida y leyenda de Mario de Langullo", publicada recientemente por la editorial Almuzara. Esta obra es una biografía novelada que relata la vida de Mario Rodríguez Losada, conocido como Mario de Langullo, el último guerrillero antifranquista.

Juan Carlos Alonso, su autor, ha dedicado más de veinticinco años a la investigación y ha recopilado testimonios inéditos de gran relevancia para contar esta historia.