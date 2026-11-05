Directo | Carlos Ortega analiza en el Foro La Región las unidades de emergencia internacionales de Cruz Roja
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El experto de Cruz Roja Carlos Ortega comparte su experiencia en emergencias internacionales, desde el terremoto de Haití hasta la epidemia de ébola en Sierra Leona, y destaca la importancia de preparar a los equipos antes de que se produzca una catástrofe. Visualiza aquí este Foro La Región.
Carlos Ortega, experto en operaciones internacionales de Cruz Roja, protagoniza este jueves el Foro La Región en el centro cultural Marcos Valcárcel a las 19,45 horas. En su ponencia analiza y explica cómo se organiza la respuesta humanitaria ante grandes catástrofes, desde terremotos e inundaciones hasta epidemias.
Con veinte años de experiencia sobre el terreno, Ortega comparte algunas de sus intervenciones más destacadas, como el despliegue del primer equipo de agua y saneamiento de Cruz Roja en Haití tras el terremoto de 2010 o su trabajo en un centro de tratamiento del ébola en Sierra Leona. El experto detalla cómo se preparan los equipos internacionales, integrados por profesionales de distintos ámbitos, y los desafíos que afrontan en situaciones de emergencia.
La conferencia aborda también la importancia de la prevención y la preparación ante los desastres, una cuestión que cobra especial relevancia tras episodios como la dana de Valencia. Ortega defiende que anticiparse a las catástrofes resulta tan importante como actuar una vez que se producen.
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