Directo | Foro La Región "SuperInteligencia: amigos o rivales" con Ángel García Crespo

Ángel García Crespo es Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive MBA por el Instituto de Empresa. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en distintas compañías de consultoría tecnológica y en 1994 fundó Protos Desarrollo. También ha colaborado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en proyectos relacionados con los sistemas de información científico-tecnológica en España.

Actualmente es profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid, donde dirige el grupo de investigación SoftLab y el Instituto de Desarrollo Tecnológico y Promoción de la Innovación. Sus principales líneas de trabajo se centran en la gestión de proyectos de software, la web semántica y la accesibilidad audiovisual.

En el Foro La Región ofrece la conferencia “Superinteligencia: amigos o rivales”, en la que reflexionará sobre el impacto de las tecnologías inteligentes en la sociedad. La ponencia abordará cómo estas herramientas podrán contribuir al aprendizaje, la creatividad, la toma de decisiones y el bienestar, poniendo el foco en la necesidad de orientar su desarrollo desde criterios éticos y humanos.