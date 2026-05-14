Vídeo | Jordi Nomen en el Foro La Región: "Contra la tiranía del like"

El profesor de Filosofía Jordi Nomen protagoniza la conferencia titulada “Contra la tiranía del like” en la sede de Afundación de Ourense, dentro del Foro La Región. En un contexto en el que la inmediatez desplaza al pensamiento crítico, ofrece las claves para abordar el impacto de las pantallas, la presión de los “likes” y la aparición de la inteligencia artificial, que están transformando la forma de pensar de las nuevas generaciones.

Con más de tres décadas de experiencia docente, Nomen advierte que la necesidad de validación en redes sociales se ha convertido en un fenómeno que afecta tanto a jóvenes como a adultos, condicionando incluso la libertad personal. El especialista identifica cuatro efectos principales de esta exposición digital: el emocional, marcado por la dependencia del “like”; el académico, con una notable disminución de la capacidad de atención; el social, donde se confunden seguidores con relaciones reales; y el político, que facilita la difusión de mensajes simplificados o de odio.

Frente al dominio de la opinión mayoritaria en redes y la sustitución de referentes clásicos por figuras de internet, Nomen defiende el diálogo socrático como alternativa. Considera que ámbitos como la escuela deben funcionar como “espacios de resistencia” que promuevan un pensamiento pausado y reflexivo frente a la rapidez del entorno digital. En relación con la inteligencia artificial, señala que puede potenciar las capacidades de quienes tienen criterio formado, pero debilitar a quienes no lo tienen, subrayando que la ética sigue siendo el límite esencial que diferencia al ser humano de la máquina.

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