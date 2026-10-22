Directo | El juez de la Audiencia Nacional José Luis Castro analiza en el Foro La Región la captación yihadista en menores

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Castro analiza en el Foro La Región la captación yihadista en menores

El magistrado ourensano José Luis Castro de Antonio, titular del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, protagoniza este jueves el Foro La Región en la sede de Afundación para alertar sobre las nuevas fórmulas de captación yihadista en menores.

Relacionado El juez José Luis Castro explica cómo capta el yihadismo a los menores de edad

Castro de Antonio explica que el adoctrinamiento ha pasado de la simple propaganda ideológica a la instrucción práctica en internet, donde los jóvenes acceden a tutoriales de explosivos o entornos virtuales violentos. El juez pone además el foco en el uso de la inteligencia artificial para manipular a adolescentes vulnerables por causas como el desarraigo o la falta de futuro, desligando este problema de la inmigración.

La cita sirve también para estrenar el nuevo horario del Foro La Región, que a partir de ahora comenzará a las 19:45 horas. En las próximas semanas participarán en el ciclo el senador Juan Lobato (29 de octubre), la jurista María Emilia Casas (12 de noviembre) y el expresidente Mariano Rajoy (17 de diciembre).

Aquí puedes ver en directo el Foro La Región