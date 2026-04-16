Directo | Rodolfo Martín Villa en el Foro La Región: "50 años de concordia"

Rodolfo Martín Villa es Ingeniero Industrial. Funcionario del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado.

Gobernador Civil de Barcelona (1974-1975). Ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), Gobernación – e Interior (1976-1979) y Administración Territorial (1980-1981). Vicepresidente del Gobierno (1981-1982).

Senador por Designación Real (1977-1979). Diputado al Congreso por León (1979-1983) y por Madrid (1989-1997). Presidente de las Comisiones de Presupuestos (1989-1996), Justicia e Interior (1996-1997) y del Pacto de Toledo sobre las pensiones públicas.

Nos propone analizar el contexto, el proceso y la evolución de la España post Franco, el proceso de 50 años de concordia.

Directo

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