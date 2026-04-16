Directo | Rodolfo Martín Villa en el Foro La Región: "50 años de concordia"
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Aquí puedes ver el directo de el Foro La Región "50 años de concordia" con Rodolfo Martín Villa
Rodolfo Martín Villa es Ingeniero Industrial. Funcionario del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado.
Gobernador Civil de Barcelona (1974-1975). Ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), Gobernación – e Interior (1976-1979) y Administración Territorial (1980-1981). Vicepresidente del Gobierno (1981-1982).
Senador por Designación Real (1977-1979). Diputado al Congreso por León (1979-1983) y por Madrid (1989-1997). Presidente de las Comisiones de Presupuestos (1989-1996), Justicia e Interior (1996-1997) y del Pacto de Toledo sobre las pensiones públicas.
Nos propone analizar el contexto, el proceso y la evolución de la España post Franco, el proceso de 50 años de concordia.
Directo
Puedes ver en directo la conferencia aquí.
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