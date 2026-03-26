Galería | Numerosos invitados asisten al Foro La Región protagonizado por Felix Revuelta, presidente de Naturhouse, en fotos
ALBUM DE FOTOS
El restaurante A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo ha acogido, este miércoles, una nueva edición del Foro La Región. En esta ocasión, el invitado ha sido Félix Revuelta, presidente de NaturHouse, que llega a Ourense para explicar las claves de su trayectoria, recogidas en su libro biográfico titulado “El fracaso es el principio del éxito”.
Numerosos invitados se han dado cita para escuchar a este empresario que, a través de las preguntas de los periodistas Ana Fuentes y Antonio Nespereira, ha desgranado la filosofía de gestión que le ha permitido construir un grupo con presencia internacional partiendo de una formación económica y una experiencia profesional diversa que comenzó lejos de los despachos de dirección.
Félix Revuelta, propietario y fundador de Naturhouse, defendió en el Foro La Región la implicación ciudadana en la política y reivindicó el fracaso como aprendizaje del éxito
“La sociedad tiene que ser reivindicativa, los políticos juegan con nuestro dinero”
En este vídeo se puede ver el evento protagonizado por el empresario Félix Revuelta, presidente de NaturHouse.
En el álbum de fotos de este Foro La Región se puede ver un resumen de cómo ha transcurrido este foro almuerzo.
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MESA RÍO MIÑO: En el centro, Félix Revuelta, presidente de NaturHouse y protagonista del Foro La Región. A su izquierda, Óscar Outeiriño, presidente editor de La Región, y Carmen Rivas, directora digital de La Región. A la izquierda del ponente: Xosé Pastoriza, director de La Región, y José Manuel Vázquez, propietario de la Clínica de Fisioterapia Casiano y presentador del ponente.
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José Paz
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Numerosos invitados se dieron cita en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz para escuchar al empresario Félix Revuelta, presidente de NaturHouse.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO SIL Carlos Barbosa, subdirector general de La Región; Carmen Sampayo, decana y presidenta del Colegio de Economistas de Ourense; Rafael López, teniente coronel de la Guardia Civil; Enrique San Martín, jefe provincial de Telecomunicaciones; Carmen Leyte, senadora del PP y Santiago Camba, gerente del Área Sanitaria de Ourense.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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José Manuel Vázquez, propietario de la Clínica de Fisioterapia Casiano y presentador del ponente.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO TÁMEGA: Antonio Nespereira, moderador del Foro La Región; Ana Fuentes, subdirectora de Atlántico y moderadora del Foro La Región; Alfredo Alemparte, gerente de Setemedia; Manuel Pérez, jefe del servicio de Deportes de la Xunta de Galicia y Jorge Bermello, Bermello electrodomésticos.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO ARNOIA: Milagros Rodríguez, de Milhflor; Olga Santos, presidenta de la Asociación de Artesáns de Ourense y vicepresidenta de la CEO; Jorge Villarino, director de publicidad de La Región. Miriam Conde, de MilhFlor; Cristina Conde, de Milhflor, David Martínez, presidente de la CEO y propietario de Milhflor.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO XARES: Fernando Blanco y María Galende, de Ferro Abogados; Irene Viña, directora La Región Internacional; José Díaz, director de Marcelino Díaz y Ramón Gayoso, director de banca de empresas.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO BIBEI: Ana López, gerente de Galicia Paradise; María González, procuradora; Conchi Fernández, de La Región; Loli Alonso, jefa de administración de Atlántico Diario y Ana Pumar, de SW Spain.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO MAO: Xan Rodríguez, arquitecto; Roberto González, de la Asociación Afiador; Benito Iglesias, analista inmobiliario; Héctor Díaz, subdirector de La Región; Diego García, coordinador deportivo del Celta de Vigo y Luis Cachalvite, del Grupo Agroam.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO AVIA: Eloy Tesouro, gerente del servicio funerario Santa Eulalia; Rubén Dios, gerente de la Funeraria Albia-La Gloria; Alberto González, gerente de la Plaza de Abastos Número 1 de Ourense; Luis Ferreiro, del restaurante San Miguel; Diego González, copropietario del Restaurante San Miguel y Lalo Pavón, periodista.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO LIMIA: Rocío Vázquez, departamento comercial de La Región; Jesús García, director de la UNED Ourense; Yoli Fernández, coordinadora de Telemiño; Santiago Gómez, promotor de Telemiño; Jesús Vázquez, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo y Luis Rivera, gerente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO NAVEA: Manuel Carracedo, economista y colaborador de La Región; Sofía Godoy, empresaria de la panadería A Boa Migalla y Nemesio Barxa, abogado.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO SALAS: Xabier Blanco, periodista y colaborador de La Región; Enrique Boente, de la Federación de Comercio de Ourense; Silvia Sánchez, del Grupo Bemer; Estefanía Ojea, de La Región; José Juan Pérez, director del Colegio Luis Vives y Julio Álvarez, abogado.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO LONIA: Marisol López, de Esteo Consulting; José Barreda y Luis Barreda, de Novelty Hostelería; Juan Da Silva, comercial de La Región y José Ramón Martínez, de la librería Tanco.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO AGRO: Laura Nine, Inés Velasco, David Rodríguez y Jorge Da Rosa, estudiantes de ADE y Derecho; Claudia González, estudiante de ADE e Ingeniería Informática y Ainhoa Hermida, estudiante de ADE.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO DEVA: José Núñez, Carla Goce, Silvia González e Íker Agulla, estudiantes de ADE y Derecho; Alejandro Álvarez, estudiante de ADE e Ingeniería Informática y David Fernández, estudiante de ADE.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO ARENTEIRO: Antía Pérez, La Región; Verónica Giardino, Telemiño; Dania Ghanayem, departamento comercial de La Región; Aser Álvarez, comercial de La Región y Manuel Ferreiro, La Región.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO GROU: Fani Fernández, editora en Telemiño; Susana González, departamento de marketing de La Región; Felipe Rodríguez, departamento de compras de La Región; Paola Pérez, departamento marketing de La Región; Camila Afonso, departamento de marketing de La Región; Víctor Sotelo, La Región; Borja Carreiro, operador de cámara y editor en Telemiño y Iago Esperanza, operador de cámara en Telemiño.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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MESA RÍO SAN MIGUEL: Daniel Canal, redactor de La Región; Lalo Gómez, de Sublime Deporte y Lidia Feijóo y María Lobelle, azafatas de eventos.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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Félix Revuelta, presidente de NaturHouse, respondiendo a las preguntas de los invitados al Foro La Región.
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Los invitados aplauden durante el Foro La Región a Angel Conde, socio de NaturHouse y propietario de las tiendas Milhflor en Ourense.
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Félix Revuelta contestando a las preguntas formuladas por la periodista Ana Fuentes y Antonio Nespereira.
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Invitados al Foro La Región, un foro-almuerzo que ha tenido lugar este miércoles en el Restaurante La Carballeira de Santa Cruz.
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Los invitados al Foro La Región pudieron formular sus preguntas al presidente de NaturHouse, Félix Revuelta.
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Los asistentes pudieron escuchar cómo vivió Félix Revuelta su evolución empresarial y las claves de su trayectoria.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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Félix Revuelta en un momento de su intervención.
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La periodista Ana Fuentes interesándose por algunos aspectos de la trayectoria empresarial de Félix Revuelta que se recogen en su libro.
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El empresario Félix Revuelta explica su trayectoria.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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El periodista Antonio Nespereira en un momento del acto.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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El empresario Félix Revuelta contesta a una pregunta de la periodista Ana Fuentes.
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Félix Revuelta habló de su trayectoria profesional y también de sus inquietudes vinculadas al compromiso ciudadano.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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El restaurante A Carballeira de Santa Cruz fue el lugar en el que se celebró este Foro La Región con Félix Revuelta.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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El empresario Félix Revuelta fue crítico con la clase política y puso el foco en la exigencia que los ciudadanos organizados pueden hacer ante los responsables políticos.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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Asistentes al Foro La Región con Félix Revuelta, presidente de NaturHouse.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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Félix Revuelta repasó su trayectoria empresarial.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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Los periodistas Ana Fuentes y Antonio Nespereira entrevistaron a Félix Revuelta, presidente de NaturHouse.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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Público asistente al Foro La Región protagonizado por Félix Revuelta, presidente de NaturHouse.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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Félix Revuelta, presidente de NaturHouse, durante el evento.
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El empresario Félix Revuelta fue presentado por José Manuel Vázquez, propietario de la Clínica de Fisioterapia Casiano.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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El presidente de NaturHouse durante su intervención en el Foro La Región.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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Los invitados pudieron solicitar la firma del libro al terminar la conferenica.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal
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Algunos asistentes aprovecharon para solicitar la firma del libro autobiográfico a Félix Revuelta, presidente de NaturHouse.
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Félix Revuelta firmando ejemplares de su libro biográfico titulado “El fracaso es el principio del éxito”.
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José Paz, Miguel Ángel y Óscar Pinal