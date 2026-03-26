Galería | Numerosos invitados asisten al Foro La Región protagonizado por Felix Revuelta, presidente de Naturhouse, en fotos

Un momento de la intervención de Félix Revuelta, propietario de NaturHouse, en el Foro La Región.

Numerosos invitados se han dado cita para escuchar a este empresario que, a través de las preguntas de los periodistas Ana Fuentes y Antonio Nespereira, ha desgranado la filosofía de gestión que le ha permitido construir un grupo con presencia internacional partiendo de una formación económica y una experiencia profesional diversa que comenzó lejos de los despachos de dirección.

Félix Revuelta, propietario y fundador de Naturhouse, defendió en el Foro La Región la implicación ciudadana en la política y reivindicó el fracaso como aprendizaje del éxito

“La sociedad tiene que ser reivindicativa, los políticos juegan con nuestro dinero”

En este vídeo se puede ver el evento protagonizado por el empresario Félix Revuelta, presidente de NaturHouse.

En el álbum de fotos de este Foro La Región se puede ver un resumen de cómo ha transcurrido este foro almuerzo.